Чому зарплати зростуть

З 1 січня 2022 року в Україні зросте розмір прожиткового мінімуму. Оскільки розмір зарплати чиновників прив'язаний до нього, то відповідно їх оклад теж зросте. Нагадаємо, що мінімальний оклад чиновників повинен становити не нижче, ніж два прожиткових мінімумів для працездатних осіб (з 1 січня 2022 року він становитиме 2 481 гривню).

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Скільки отримуватимуть чиновники з 1 січня

Мінімальний посадовий оклад зросте на 9,3% (нині він становить – 4 540 гривень).

Спеціаліст державного органу буде отримувати не менше 4 962 гривень на місяць.

Зверніть увагу! Йдеться про так званий "голий" оклад, без доплат і надбавок, тому він може бути нижчим за мінімальну зарплату (6,5 тисячі гривень). З якого числа відбудеться підвищення, доки не уточнюється.

Зарплата керівника центральних держорганів

Керівники центральних держорганів з січня 2022 року отримуватимуть 41 300 гривні, зарплата зросте на 9,3%. Підвищення зарплати також стосується керівників апарату Верховної ради, Секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генпрокурора.

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Керівники міністерств, центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом будуть отримувати 36 700 гривень, для них зарплата зросте на 9,2%.

Що відомо про проєкт постанови

Відповідний проєкт постанови Кабінету міністрів розміщено на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Документ розробила Національна агенція з питань держслужби.

Нагадаємо, що також з 1 січня зростуть зарплати для лікарів та освітян. У медиків зарплати будуть щонайменше 20 тисяч гривень, а освітянам слід очікувати підвищення на 10% – 25%.