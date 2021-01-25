Зарплати військових у 2021: розмір підвищили, тарифні розряди можуть скасувати

Цьогоріч зросли деякі виплати військовим, а вже з наступного року можуть відчутно зрости пенсії. Скільки отримують солдати на передовій та резервісти на військових зборах?

У 2021 році зросла мінімальна зарплата, а місяцем раніше – прожитковий мінімум. Відтак і виплати військовим збільшили. Розповідаємо у матеріалі Економіки 24 кому і наскільки.

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Виплати за участь у військових зборах

Резервісти та військовослужбовці отримують спеціальні виплати у випадку призову на військові збори.

Зокрема резервістам ЗСУ виплачують добові, грошову виплату, одноразове грошове заохочення і середній заробіток тим, хто працює чи прожитковий мінімум безробітним.

Грошова виплата

Розмір грошової виплати прив’язаний до прожиткового мінімуму і залежить від військового звання. Відтак виплати у 2021 варіюються від 3 405 до 4 540 гривень. Їх видають одразу після закінчення зборів.

вищому офіцерському складу – 4 540 гривень;

старшому офіцерському складу – 4 313 гривень;

молодшому офіцерському складу – 4 086 гривень;

вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 3 859 гривень;

молодшому сержантському та старшинському складу – 3 632 гривні;

рядовому складу – 3 405 гривень.

Відповідно коефіцієнти від прожиткового мінімуму затвердили постановою Кабміну.

Добові

1 грудня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб підвищили на 168 гривень до 2 270 гривень.

Військовозобов’язаним та резервістам виплачують добові за кожен день на зборах, чи день у дорозі з/до зборів. Виплати також залежать від військового звання і вираховуються у відсотках до суми в 60 гривень.

вищому офіцерському складу – 30 гривень;

старшому офіцерському складу – 24 гривні;

молодшому офіцерському складу – 21 гривня;

вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 21 гривня;

молодшому сержантському та старшинському складу – 18 гривень;

рядовому складу – 12 гривень.

Тож загалом за 30 днів отримують від 360 до 900 гривень. Оплату дороги компенсують окремо у військкоматі.

Одноразове грошове заохочення

Якщо резервіст повністю виконав програму та не вчиняв протягом неї порушень, то отримає одноразове грошове заохочення розміром від 1 600 до 3 100 гривень за рік.

вищому офіцерському складу – 3 100 гривень;

старшому офіцерському складу – 2 800 гривень;

молодшому офіцерському складу – 2 500 гривень;

вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 2 200 гривень;

молодшому сержантському та старшинському складу – 1 900 гривень;

рядовому складу – 1 600 гривень.

Якщо резервіст пробув на службі менше ніж рік, то сума заохочення ділиться на 12 та множиться на ту кількість місяців, яку резервіст відслужив на військових зборах.

Зарплата

Під час військових зборів резервіст та військовозобов'язаний отримують середню зарплату, яку отримували за своїм місцем праці, коли їх призвали. Зарплату виплачує роботодавець у два етапи: до початку військових зборів та після. Згодом держава ці гроші компенсує.

До речі, це ще одна причина працювати по-білому, інакше військовозобов'язаний отримуватиме мінімальні 6 тисяч гривень, а якщо офіційно не працевлаштований – то прожитковий мінімум, тобто 2 270 гривень на місяць.

Соціальні гарантії

Резервістів забезпечують харчуванням, проживанням, військовою формою та медичним обслуговуванням.

Резервіст отримує державне страхування.

Резервіста не можуть звільнити з роботи. А якщо їх призвали в час відпустки, то її продовжать або перенесуть після зборів.

Грошова допомога контрактникам

Зверніть увагу, що з усіх нарахувань, крім добових, стягують: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військово збору.

Військовослужбовцям, які уклали свій перший контракт з ЗСУ виплатять грошову допомогу. Її розмір з 1 січня 2021 року виріс.

особам рядового складу — 18 160 гривень;

особам сержантського і старшинського складу — 20 430 гривень;

особам офіцерського складу — 22 700 гривень.

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Виплати військовим у зоні ООС

У листопаді 2020 року військовий ЗСУ на першій лінії у зоні операції Об’єднаних сил отримував близько 32 тисяч гривень. Такі дані навів Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак в інтерв’ю ICTV.

З вересня 2020 року Кабмін запровадив нові винагороди для військових – за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя і здоров’я. Це додаткова виплата.

Для більшості військовослужбовців розмір винагороди складає від 5 тисяч гривень, для командирів від 7 до 18 тисяч.

Командири відділень отримують по 6000, взводів – 6000, рот – 9000, батальйонів – 10 000, бригад – 13000, командувачі ОТУ – 15 000 і командувач ОС – 18000 гривень.

Якщо є невеликі порушення, то розмір винагороди зменшується, але все одно надається.

Тарифні розряди можуть скасувати

Відповідно солдат на передовій отримує своє грошове забезпечення (від 10 000 гривень), бойову надбавку 17 000 гривень і 5000 за створення безпечних умов виконання бойових завдань.

В Україні розробляють нову систему грошового забезпечення. Вона базуватиметься на виплатах за військове звання і вислугу років, що становитиме 70 відсотків від загального розміру. Про це розповів директор Департаменту гуманітарного та соціального забезпечення МОУ Назім Агаєв, повідомляє armiainform.com.

Решта – становитимуть надбавки стимулюючого та компенсаційного характеру (за службу в бойових частинах, на командних посадах, дефіцитних спеціальностях, понаднормові, за ризик для здоров’я і життя та інші). А тарифні розряди взагалі скасують.

Це дозволило б у середньому на 30 відсотків підняти грошове забезпечення, що зі свого боку вплине на військові пенсії,

– розповів Назім Агаєвю.

Він додав, що скасування посадових окладів дозволить проводити посадові ротаційні зміни за стандартами держав-членів НАТО.

Пенсії для військових

Детальніше з тарифними розрядами можна ознайомитися за посиланням

Проєкт закону про підвищення пенсій військовослужбовцям прийняли у першому читанні. Якщо за документ проголосують у другому читанні, то пенсії зростуть, проте скоріш за все вже у 2022 році.

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Зокрема, зросте максимальна пенсія військовослужбовців у відставці: з 70% до 90% від грошового забезпечення на відповідних посадах. Вже призначені пенсії перерахують. Очікують, що це обійдеться бюджету в 14,8 мільярда гривень.



Зарплати військових у 2021 році / Інфографіка 24 каналу