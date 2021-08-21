Зросла у більш як 100 разів: як змінювалася зарплата українців за 30 років

Зарплата українців із початку незалежності зросла у понад 100 разів. Та якщо оцінювати зарплату у доларах, то динаміка росту вражає куди менше.

Зарплата за часів незалежності

У 1991 році українці все ще отримували зарплату у карбованцях СРСР. Наступного року з'явилися купонокарбованці й в середньому українці почали отримувати 28 доларів щомісяця, за даними Wikipedia.

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Але дуже швидко купонокарбованці так знецінилися, що всі в Україні були мільйонерами, а насправді в середньому отримували всього 35 – 50 доларів щомісяця.

Гривня, в якій ми сьогодні отримуємо зарплату, з'явилася у вересні 1996 року з курсом 1,8 гривні за долар. Тоді українець отримував у середньому 68 доларів (125 гривень). З кожним роком незалежності розмір зарплати зростав.

Але з погляду долара українська зарплата була вкрай нестабільною. Першого піке вона зазнала під час фінансової кризи 1998 року. Зарплата у доларах падала 3 роки поспіль – до 42 доларів у 2000 році.

Криза 1997 – 1998 років Фінансова криза почалася у Таїланді з обвалу національної валюти і швидко поширилася на цілий Азійський регіон. Хоча Україна й не потрапила під прямі наслідки кризи, як частина глобалізованої економіки, вона її відчувала.

Після кризи економічна ситуація для українців знову почала покращуватися: вже при стабільному курсі долара в 5 гривень зарплата, за даними Держстату, з 231 гривні виросла до 1916 гривень (зі 117 доларів до 394 доларів) напередодні масштабної фінансової кризи 2008 року. Тоді всього за 4 місяці зарплата скоротилася вдвічі – до 219 доларів.

Криза 2008 року Цього разу криза розпочалася у США як наслідок іпотечної кризи – банки масово роздавали кредити на житло і в результаті збанкрутували. Це похитнуло фінансову систему США, а заразом й усього світу, адже Сполучені Штати були і залишаються одним з економічних центрів світу.

Відновити втрачену зарплату на рівні 400 доларів вдалося аж у 2013 році – за рік до чергової кризи у 2014 році. Внаслідок подій в Україні (військова агресія Росії) та у світі (падіння цін на сировину) зарплата у лютому 2015 року впала до 130 доларів. Фактично відбувся відкат на 10 років назад, адже такого рівня виплати українці отримували ще у 2004 році.

Відтоді зарплата знову почала плавно відновлюватися і навіть попри падіння у перший рік пандемії коронавірусу у червні 2021 року вона зросла до свого історичного рекорду – 526 доларів або 14 313 гривень.

Тобто відколи з'явилася гривня, зарплата зросла в 106 разів. Але в доларах ріст скромніший – майже в 7 разів.

Відтак через неспроможність економіки нашої держави ефективно протистояти кризам українці зараз отримують одні з найнижчих виплат у всій Європі. Меншу мінімальну зарплату мають лише молдовани, росіяни та білоруси.

Як змінювалася мінімальна зарплата українців

Мінімальна зарплата змінювалася не так динамічно, як середня, адже "мінімалку" встановлює уряд, а не ринок.

До 2009 року українці, які отримували мінімальну зарплату, фактично "виживали", адже вона була нижчою за офіційно встановлений прожитковий мінімум.

З 2009 року мінімальну зарплату зрівняли з прожитковим мінімумом. А у 2017 році її підвищили удвічі.

Доволі відчутно підняли мінімальну зарплату й цьогоріч – на 20% у січні та ще на 10% планується підняття у грудні. Здавалося б чудово, що гарантовані державою виплати в Україні зростають. Але як попереджали фінансисти, опитані 24 каналом, різке підняття зарплати без економічного обґрунтування лише призводить до:

інфляції;

переходу бізнесу в тінь.

І справді інфляція вже досягла 10,2% у річному вимірі в той час, коли ціллю НБУ є 5%.

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