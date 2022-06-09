Впали чи зросли: як змінилися зарплати українців за час війни

Через війну багато українців втратили роботу, інші відчули суттєве зниження доходу. Що відбувається на ринку праці, читайте далі.

Понад 4,8 мільйона українців втратили роботу з початку повномасштабної війни, підрахувала ООН на початку травня. Ще суттєва частина людей втратила частину доходу.

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Як змінилися зарплати

Найбільше в умовах війни постраждав приватний сектор – зарплати впали в середньому на 25 – 50% за різними оцінками, порівняно з довоєнним часом:

Опитування НБУ показало, що найбільше втратили працівники у добувній промисловості та будівництві. Підприємства у сфері послуг, енергетиці, транспорті та торгівлі також поступово зменшують зарплати своїм працівникам на 10 – 60%. Водночас у сільському господарстві зарплати здебільшого – незмінні. Іноді їх навіть підвищують.

Згідно з опитуванням Gradus та КШЕ, лише 2% працівників бізнесу отримують зараз вищу зарплату, а 23% – таку саму, як було до війни. Всі інші втратили певну частку доходу.

Опитування grc.ua показало, що зарплати у травні були на 10 – 60% нижчі за довоєнні, в залежності від сфери:

Найбільше збідніли працівники у сферах видобуток сировини ( – 58%), інсталяція та сервіс ( – 56%) та безпека ( – 49%).

Водночас у травні порівняно з квітнем зросли зарплати для водіїв, медиків та фармацевтів, у переробній промисловості та сільському господарстві.

У державному секторі ситуація дещо краща. Там персонал частково відправляли у простій, але виплачували 2 / 3 зарплати, зазначили в НБУ.

На ринку все ще недостатньо вакансій

Цікаво, що за даними rabota.ua, роботодавці у червні пропонують на 9% вищу зарплату, ніж пропонували у січні до повномасштабної війни Росії проти України. Так, у січні середня зарплата від роботодавців на сайті пошуку роботи становила 16 577 гривень, а цього місяця – 18 101 гривню.

Ринок праці поступово стабілізується. Він у куди кращому стані зараз, ніж було у березні. Тоді зайнятість населення скоротилася на 40%, зараз – на 25% порівняно з лютим. Але все ще кількість резюме на сайтах з пошуку роботи збільшується значно швидше, ніж кількість вакансій. Така тенденція торкнулася навіть ІТ-сектору.

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