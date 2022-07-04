Зарплата в ІТ-спеціалістів

У червні цьогоріч середня зарплата становила 3,4 тисячі доларів проти 3,3 тисячі в грудні 2021 року. Активніше збільшувалися зарплати досвідчених спеціалістів (рівня Senior та вище).

Місячну зарплату вище 10 тисяч доларів отримують близько 1% українських розробників.

Зарплату понад 7,5 тисяч доларів в місяць – 4%.

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На яких посадах в ІТ зарплата зросла найбільше

Рівень середньої зарплати на різних посадах у червня 2022 року / Скриншот інфографіки DOU.ua

Як зростала зарплата для працівників з різним досвідом роботи

Активніше зростали зарплати розробників, які працюють в ІТ понад шість років. Новачкам, які тільки прийшли в індустрію і працюють до пів року, платили навіть дещо менше, ніж у грудні 2021 року.

Після дев’яти років в ІТ та після семи років роботи за певною спеціальністю зарплата розробника практично перестає зростати.

Як зростала зарплата для працівників з різним досвідом роботи / Скриншот інфографіки DOU.ua

Скільки ІТ-спеціалістів втратили роботу через війну

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України 4% опитаних ІТ-спеціалістів втратили роботу. Частина з них вже знайшла нове місце, у пошуку зараз перебувають тільки 2% розробників.

Найчастіше втрачали роботу інтерни — 22% серед опитаних спеціалістів.

Зараз перебувають в пошуках нової позиції – 18%.

Зменшилася кількість роботи/проєктів у 20%.

Де мешкають ІТ-спеціалісти

У Києві та Київській області нині мешкає 25% розробників (до війни — 42%).

У Львові та області – 20% розробників проти 14% пів року тому.

У Дніпропетровській, Івано-Франківській та Вінницькій області – 5%.

В Харкові та області лишається близько 2% розробників (до війни — 13%).

Частка Одеси та області теж дещо впала: зараз тут живе 3% розробників, а до війни — 5%.

Через війну 38% розробників довелося переїхати:

28% живуть зараз в іншому місті чи області в Україні,

10% виїхали за кордон.

Зауважте! 23% переїжджали, але вже повернулися додому.

У яких містах ІТ-спеціалісти заробляють найбільше

В Україні найвищі середні зарплати зараз в ІТ-розробників у Київській, Львівській та Закарпатській областях – 3,6 тисячі доларів. Середня зарплата в Києві дещо впала, якщо порівнювати з груднем 2021 року, мовиться про 200 доларів.

У червня цього року середня зарплата залишилась незмінною у Львові. А от у містах мільйонник прослідковувалась тенденція падіння. Мовиться про такі міста як:

у Харкові знизилась на 420 доларів, до 2 680 доларів,

в Одесі – на 300 доларів, до 3 тисяч доларів,

в Дніпрі – на 200 доларів, до 3 тисяч доларів.





Скільки зароблять ІТ-спеціалісти у різних містах України / Скриншот інфографіки DOU.ua

Зверніть увагу! Ситуація із зарплатами у містах нестабільна і буде змінюватися залежно від ситуації на фронті.

Найвищі зарплати у розробників, які переїхали за кордон через початок війни. У них середня зарплата – 4,1 тисячі доларів проти 3,4 тисячі серед усіх розробників. Найвищі медіанні зарплати у тих, хто переїхав у:

Португалію – 5,5 тисяч доларів,

Іспанію – 4,5 тисячі доларів,

Польщу – 4 тисячі доларів.

"За кордон частіше вирушали більш досвідчені спеціалісти: 54% з них мали рівень Senior і вище проти 45% розробників загалом. Крім того, релокувалися більш оплачувані фахівці: медіанні зарплати Middle+, які поїхали за кордон, вищі за медіанні зарплати спеціалістів такого рівня загалом по ринку", – пояснили на порталі для програмістів DOU.

Як проводилось опитування

Усього було зібрано 5 136 анкет ІТ-спеціалістів які зараз в Україні, так і ті, хто виїхав за кордон після початку повномасштабної війни з Росією, але продовжують працювати на українському ІТ-ринку.

Портрет учасників опитування / Скриншот інфографіки DOU.ua

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