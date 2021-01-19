Словаччина демонструє одні з найвищих темпів росту у Європі. Чи допоміг вступ в ЄС збільшити відрив між рівнем життя українців та словаків?

Невелика країна на захід від України, Словаччина, вступила у лави ЄС ще у 2004 році й відтоді стрімко розвивається. У матеріалі Економіки 24 ми порівняли зарплати, пенсії та ВВП словаків та українців.

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Рівень життя в Словаччині

Зарплати

Мінімальна зарплата в Словаччині – 623 євро, пише GrantThornton з посиланням на закон. Це приблизно понад 21 200 гривень. ЇЇ підняли з 1 січня 2021 року. В Україні мінімалка нижча в 3,5 раза і з 1 січня становить 6 тисяч гривень.

Середня зарплата в Словаччині у жовтні 2020 була на рівні 1 163 євро за даними Офісу статистики Словаччини. Це майже 40 тисяч гривень. Середня зарплата в Україні за аналогічний період становила 12 174 гривні за даними Держстату, а в листопаді навіть опустилася.

Тож середні зарплати українців нижчі за мінімальні зарплати словаків.

Пенсії

Мінімальна пенсія в Словаччині – 297 євро або трохи більше як 10 тисяч гривень. Цікаво, що мінімальна пенсія там прив'язана до прожиткового мінімуму, але становить не 100% як в Україні, а 136%.

Українські пенсіонери отримують в 5,5 раза менше – 1 769 гривень і наступне підвищення відбудеться лише у липні.

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Вихід на пенсію

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії у 2021 році однаково – в 60 років. У Словаччині також немає різниці, але виходять вони на пенсію пізніше – 62,7 року. Поступово пенсійний вік підвищуватимуть, допоки він не досягне 64 років. Проте, жінки, які виховували дітей, виходять на пенсію раніше.

Більш пізній вихід на пенсію в Словаччині частково обгрунтований тривалістю життя, адже очікувана тривалість життя там 78 років, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. У Словаччині за 2019 рік ВВП на душу населення становив 19 266 доларів, а в Україні – 3 660 доларів. Частково вищий ВВП на душу населення в Словаччині пов’язаний з тим, що населення там в понад 7 разів менше.

Економіка Словаччини

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Словаччини становив 105,08 мільярда доларів, а України – 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56 позицію у світі, за даними Світового банку. Тож економіка України потужніша за економіку Словаччини.

Імпорт / експорт

Головними торговельними партнерами Словаччини є Німеччина, Чехія та Польща, які очолюють список імпортерів та експортерів. В основному країна закуповує деталі до транспортних засобів, а продає вже готові транспортні засоби.

І хоч Україна і Словаччина, будучи сусідками, є торговельними партнерами, до числа головних ми не входимо. Словаччина експортує в Україну 0,66% товарів та послуг, а імпортує – 1%.

Чому економіка Словаччини успішніша

Словаччина вважається розвиненою країною, хоча у дев’яностих роках як і Україна переживала політичну та економічну турбулентність. Ще у 1993 році в країни катастрофічно не вистачало капіталу, а ВВП становив всього 43% від середнього показника у Європі. Проте для Словаччини все змінив вступ у Європейський Союз.

Це відбулося у 2004 році, і відтоді Словаччина переживала стійке та стабільне зростання ВВП, за винятком фінансової кризи 2008-2009 та кризи єврозони 2011-2012. В останні роки словацька економіка повернулася до зростання, що підживлюється поверненням внутрішнього та європейського попиту.

Після темпу зростання 4% у 2018 році економічне зростання країни сповільнилося до 2,3% у 2019 році на тлі слабшого попиту з боку європейських партнерів. Проте внутрішній попит продовжував живити економіку в основному завдяки стрімкому росту зарплати та низькому безробіттю.

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Проте пандемія коронавірусу внесла свої корективи у розвиток Словаччини. За прогнозами МВФ у 2020 економіка скоротися на 7,1% (для порівняння МВФ прогнозував падіння ВВП в Україні на 7,2%).

Водночас Міжнародний валютний фонд очікує росту ВВП Словаччини у 2021 році на 6,9%, а України – всього на 3%. Фактично коронакриза однаково сильно зашкодить економікам Словаччини та України, але перша зуміє набагато швидше оговтатися.

Загалом Словаччина залишається невеликою економікою, але має потужну фінансову систему та пропонує виробничу платформу для європейської автомобільної та електронної промисловості.

Структурні проблеми, з якими стикається Словаччина, це:

регіональні диспропорції;

погана інфраструктура;

старіння населення.

І хоч словаки мають відчутно вищий рівень життя, ніж українці, будучи членом ЄС вони все ще не дотягують до середніх європейських показників якості життя та економіки.