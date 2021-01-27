Зарплати поліції у 2021: розмір середньої та нерівність в галузі

Поліція відповідає за безпеку українців, але її працівники отримують менше, ніж працівники інших правоохоронних органів. Скільки в середньому отримують та чого чекати у 2021 році?

Джерело: 24 канал

Середня зарплата у поліції

Голова профільного комітету Денис Монастирський в коментарі "Інтерфакс-Україна" сказав, що зарплати поліцейських є надто низькими та в бюджеті-2021 передбачили замало грошей. За його словами, середня зарплата становить приблизно 12 тисяч гривень.

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Я думаю, що середня зарплата хоча б у 15 тисяч гривень могла б бути тим стартом, з якого людина розпочне свою службу в поліції, особливо враховуючи ті виклики, які переживає галузь,

– сказав Монастирський.

Зауважимо, що за останніми даними Держстату середня зарплата в Україні становила. Фактично у поліції середня зарплата така ж як і загалом в Україні.

Саме в низьких зарплатах політик вбачає проблему недобору у ряди поліцейських, який становить 20-30%.

Нерівність в правоохоронних органах

Про невідповідність розміру зарплат в правоохоронних органах розповів Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ, на міжнародній конференції від UkraineInvest.

У нас є певна невідповідність зарплати слідчого в 12-14 тисяч гривень із навантаженням, яке на нього йде,

– сказав він.

Геращенко пояснює, що важко втримати на роботі слідчих, яким за 14 тисяч гривень доводиться розв’язувати дуже складні схеми за участю злочинців, яких захищають адвокати з кількасоттисячними зарплатами.

Зазначимо, що річна зарплата поліцейського та працівника НАБУ різняться в 5-6 разів. Такі інформацію навів Антон Геращенко на своїй фейсбук-сторінці.

Геращенко вважає, що реформи слід проводити не лише у поліції, але й в прокуратурі та судовій системі.

Чого очікувати у 2021

У бюджеті-2021 передбачили підвищення зарплат для прокурорів. Як відзначив Монастирський, вони отримуватимуть 20-25 тисяч гривень.

Проте інших кардинальних змін поліції у 2021 році не слід очікувати. Мінімальну зарплату в Україні підвищили до 6 тисяч гривень, а середня зарплата майже щомісяця повільно зростає.

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За словами прем’єра Дениса Шмигаля, середня зарплата в Україні у 2021 році становитиме близько 13 тисяч. Тож без будь-яких структурних змін саме на таку середню зарплату зможуть очікувати працівники поліції.