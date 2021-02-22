Китай – найпотужніша країна після США в економічному розвитку. Ще недавно мільярдні корпорації масово переносили своє виробництво в Китай через дешеву робочу силу.

Стрімкий розвиток економіки підтягує за собою і рівень життя китайців. Ми порівняли зарплати, пенсії та ВВП китайців та українців.

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Рівень життя в Китаї

Зарплати

Китай – величезна держава, а тому зарплати суттєво відрізняються за регіонами. Але загалом в країні мінімальна зарплата у 2020 році була на рівні 2 480 юанів, за даними Trading Economics. Це приблизно 10 700 гривень. Цікаво, що протягом 2019 – 2020 років зарплата не змінювалася. В Україні мінімалка майже вдвічі нижча і з 1 січня 2021 року становить 6 тисяч гривень.

Середня зарплата в Китаї за останніми даними Національного бюро статистики Китаю у 2019 була на рівні 90 501 юанів за рік. Це понад 32 500 гривень в місяць. Найбільше заробляють на сході країни, а найменше – на півночі та в центрі.

Середня зарплата в Україні за аналогічний період становила 9 205 гривень. А за останніми даними у грудні 2020 року виросла до 14 179 гривень за даними Держстату. Зверніть увагу, що це зарплата до оподаткування.

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Пенсії

У Китаї дворівнева система пенсій: базова (по 1% від індивідуальної середньої зарплати за кожен рік стажу) та накопичувальна (те, що пенсіонер відклав на своєму пенсійному рахунку, коли працював). Тож в Китаї немає поняття мінімальної чи максимальної пенсії як це є в Україні.

Українські пенсіонери отримують мінімально 1 769 гривень, що заклали у держбюджеті, і наступне підвищення відбудеться лише у липні.

Вихід на пенсію

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії з 1 квітня 2021 року однаково – в 60 років. В Китаї є різниця: чоловіки так само виходять на пенсію у 60 років, а от жінки насолоджуються заслуженим відпочинком раніше – у 55 років. Як повідомляє Bloomberg, пенсійний вік в Китаї не змінювали ось уже 40 років, тому зараз розглядають варіанти його підвищення.

Зверніть увагу, що попри ранній вихід на пенсію, очікувана тривалість життя в Китаї висока – 77,5 роки, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Китаї за 2019 рік ВВП на душу населення становив 10 261 долар, а в Україні – 3 660 доларів. До речі, схожим є співвідношення між середніми зарплатами українців та китайців.

Економіка Китаю

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Китаю становив 14,34 трильйона доларів (2 позиція у світі), а України – 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56 позицію у світі, за даними Світового банку.

Щобільше, Китай став єдиною розвиненою економікою світу у 2020 році, яка попри пандемію дала ріст – на 2,3% як повідомляє CNBC. За попередніми оцінками Мінекономіки ВВП України скоротилося на 4,2%.

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Імпорт / експорт

Головним торговельним партнером Китаю є США. Ці держави так залежать від торгівлі одне з одним, що у 2019 році ще до COVID-19 провідні економісти видання The Economist передбачали початок кризи через торговельну війну між країнами. А все тому, що США купує майже 20% всіх товарів та послуг Китаю (дані OEC за 2018 рік), а Китай купує в США всього 7,4% товарів та послуг.

Більше, ніж з США. Китай імпортує з ЄС, Південної Кореї та Японії.

Вже другий рік поспіль Китай обходить Росію у списку головних торговельних партнерів України. Але в той час, як Китай є для нас найпотужнішим партнером, Україна в експорті та імпорті Китаю складає лише 0,29% та 0,14% відповідно.

Чому економіка Китаю успішніша

Ще 40 років тому Китай був бідною та відносно ізольованою країною зі своїм комуністичним режимом та плановою економікою. Та у 1979 році в країні почалися реформи, які перетвори Китай в "економічного монстра", який конкурує з США за економічне домінування.

Все почалося з вільних ринків для фермерів, щоб стимулювати внутрішнє виробництво та створення вільних економічних зон, щоб залучити інвесторів. Далі взялися за децентралізацію та заохочення населення до створення власного бізнесу.

З введенням вільного ринку ВВП країни зростав в середньому на 9,5% щороку до 2018 року. Це дозволяло країні подвоювати свій ВВП кожні 8 років, а статусу бідних позбулося 800 мільйонів осіб, свідчать дані Світового банку.

Економіка стрімко росла в основну завдяки двом факторам:

інвестиції – іноземні компанії переносили виробництва в Китай, інвестори масово вкладали гроші в різні проєкти, інвестували й китайці, які мали накопичення;

– іноземні компанії переносили виробництва в Китай, інвестори масово вкладали гроші в різні проєкти, інвестували й китайці, які мали накопичення; експорт – дешеві китайські товари та послуги в масовому виробництві заполонили світ і з часом країна стала основним торговим партнером найбільшої економіки світу США. Згідно з торговими даними США, загальний товарообіг між двома країнами зріс з 5 мільярдів доларів у 1980 році до 660 мільярдів у 2018 році.

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Останніми роками темпи росту Китаю знизилися і тепер країна зосередилася на зменшенні своєї залежності від світу. Китай стимулює внутрішнє споживання та намагається широко застосовувати китайський юань замість американського долара чи іншої валюти. Також Китай активно інвестує в інновації.