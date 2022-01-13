Чи багатші казахи за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП
Джерело:24 канал
Казахстан привернув увагу всього світу протестами, які почалися через різке підвищення цін на газ. Проте згодом вони переросли у масштабніші вже з вимогами очищення влади.
Що привело до проблем, які спричинили масові протести в Казахстані, а також як відрізняється рівень життя казахів та українців, розбиралися журналісти 24 каналу.
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Рівень життя в Казахстані
Зарплати
Мінімальна зарплата в Казахстані – 60 тисяч тенге. Відповідну суму заклали в бюджеті на 2022 рік. Це приблизно понад 3 780 гривень. В Україні мінімалка майже вдвічі вища і з 1 грудня минулого року становить 6,5 тисячі гривень.
Зате середня зарплата в Казахстані трохи вища. За офіційними даними у листопаді вона становила 249 349 тенге, тобто 15 740 гривень. В аналогічний період середня зарплата українців до оподаткування склала 14 300 гривень.
Як і в Україні, в Казахстані розраховують прожитковий мінімум, на основі якого визначають низку інших виплат. З 2022 року прожитковий мінімум у Казахстані становить 36 018 тенге (приблизно 2 270 гривень), а в Україні трохи вище – 2 393 гривні.
Пенсії
Мінімальна пенсія в Казахстані – 46 302 тенге (приблизно 2 900 гривень). Цікаво, що у Казахстані розмір мінімальної пенсії вищий, ніж прожитковий мінімум, в Україні ж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність дорівнює мінімальній пенсії. Наразі вона становить 1 934 гривні.Зверніть увагу! При цьому в Казахстані існує поняття мінімального розміру державної базової пенсійної виплати, який становить 19 450 тенге або 1 220 гривень. Ці виплати отримують люди, які мають менше, ніж 10 років трудового стажу.
А от різниця між середніми пенсіями Казахстану та України доволі суттєва. В той час як казахи наприкінці року отримували в середньому 99 726 тенге або майже 6 300 гривень, українські пенсіонери отримували в середньому 3 915 гривень, повідомляє ПФУ.
Вихід на пенсію
В Україні чоловіки та жінки виходять на пенсії однаково – у 60 років, за умови відповідного стажу. В Казахстані чоловіки виходять на пенсію пізніше – у 63 роки. А жінки поки виходять на пенсію, досягнувши 60 років та 6 місяців. Але цей вік планують також збільшити до 63 років до 2027 року.
До теми Коли українець може вийти на пенсію: правила у 2022 роціВажливо! Більш пізній вихід на пенсію в Казахстані частково обґрунтований тривалістю життя, адже очікувана тривалість життя там майже 74 роки, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.
ВВП на душу населення
Зазвичай ВВП на душу населення – один з показників, який добре показує рівень життя. В Казахстані за 2020 рік ВВП на душу населення становив 9 122 долари, а в Україні – 3 727 доларів, за даними Світового банку. Проте той факт, що цей показник в Казахстані утричі більший, ніж в Україні, не свідчить про настільки ж краще життя. Казахстан багата на ресурси країни, але все багатство сконцентроване в руках невеликого відсотка населення.
Економічні показники України на Казахстану у 2022 році / Інфографіка 24 каналу
Економіка Казахстану
ВВП
У 2020 році номінальний ВВП Казахстану становив 171,08 мільярда доларів, а України – 155,5 мільярда доларів, за даними Світового банку. Тож економіка Казахстану за цим показником потужніша за економіку України.Зверніть увагу! Головними торговельними партнерами Казахстану є Китай та Росія. А головними експортними товарами є нафта (56,8%) та газ (5,84%), за даними OEC.
Що не так з економікою Казахстану
У Казахстану є все, щоб стати дуже багатою країною з високим рівнем життя: величезні поклади нафти, газу, урану та інших важливих ресурсів і вдале географічне розташування між Європою та Азією. Казахстан довгий час вважався однією з найуспішніших країн колишнього СРСР в Центральній Азії. Він розвивався швидше за своїх сусідів і залучав іноземні інвестиції.
Але плоди цього ресурсного багатства збирають переважно наближені до влади люди та купка олігархів. Після того, як Казахстан здобув незалежність у 1991 році, наближені до влади особи приватизували собі природні ресурси, на яких багатіли всі ці роки. Згідно зі звітом KPMG 2019 року, лише 162 людини в Казахстані володіють понад 50% загального багатства країни. У Казахстані є п’ять мільярдерів зі списку Forbes. Усі вони заробили у гірничовидобувному або банківському секторах.
Ця система прийняття рішень продовжує відповідати інтересам відносно невеликої групи гравців, незалежно від того, чи враховуються інтереси цих осіб прямо чи через їхні компанії,
– пишуть дослідники Саймон Коммандер і Рута Прієскієніте з IZA Institute of Labor Economics.
Відтак рівень життя у країні на доволі низькому рівні, процвітає корупція – Казахстан посідає 94 місце в індексі сприйняття корупції Transparency International (Україна на 117 місці). Тож незадоволеність серед населення зростала. І підвищення цін на газ удвічі за ніч лише стало тією іскрою, яке запалило вже й так готове до цього населення.
У Світовому банку виділили 4 пріоритети для Казахстану, щоб рухатися у правильному напрямку:
- Диверсифікація економічної бази шляхом підвищення конкурентоспроможності невидобувних секторів, у тому числі шляхом реформ у фінансовому секторі.
- Обмеження великої ролі державних підприємств, посилення конкуренції та створення рівних умов для приватного сектора.
- Покращення якості та прогресивності державних витрат для подолання нерівності.
- Зміцнення інститутів державного сектору та посилення верховенства права для залучення вкрай необхідних інвестицій у невидобувний сектор.
Протести в Казахстані: головне
- У Казахстані від 3 січня тривають масштабні протести – тоді ціни на газ за ніч злетіли вдвічі. Першими мітингувальниками стали мешканці одного з регіонів країни, де 90% використовують газ як пальне для автівки.
- Проте протести швидко поширилися по всій країні, як і вимоги мітингувальників – очищення влади стало пріоритетом. Адже де-факто країною керує колишній президент Нурсултан Назарбаєв, на честь якого перейменована столиця країни Нур-Султан.
- Тож протести вирішили розігнати, але казахські військові відмовлялися стріляти у власний народ.
- Тоді чинний президент Токаєв звернувся до країн ОДКБ (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Росія, Таджикистан) і попросив ввести війська. Росія почала направляти так званих "миротворців" – дозволили застосовувати зброю проти мітингувальників.
- У вівторок, 11 січня, Токаєв заявив, що ситуація стабілізувалася і ОДКБ почне виводити свої війська з 13 січня, це займе 10 днів.
- На протестах у Казахстані затримали майже 10 тисяч людей.