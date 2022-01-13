Що привело до проблем, які спричинили масові протести в Казахстані, а також як відрізняється рівень життя казахів та українців, розбиралися журналісти 24 каналу.

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Рівень життя в Казахстані

Зарплати

Мінімальна зарплата в Казахстані – 60 тисяч тенге. Відповідну суму заклали в бюджеті на 2022 рік. Це приблизно понад 3 780 гривень. В Україні мінімалка майже вдвічі вища і з 1 грудня минулого року становить 6,5 тисячі гривень.

Зате середня зарплата в Казахстані трохи вища. За офіційними даними у листопаді вона становила 249 349 тенге, тобто 15 740 гривень. В аналогічний період середня зарплата українців до оподаткування склала 14 300 гривень.

Як і в Україні, в Казахстані розраховують прожитковий мінімум, на основі якого визначають низку інших виплат. З 2022 року прожитковий мінімум у Казахстані становить 36 018 тенге (приблизно 2 270 гривень), а в Україні трохи вище – 2 393 гривні.

Пенсії

Мінімальна пенсія в Казахстані – 6 302 тенге (приблизно 2 900 гривень). Цікаво, що у Казахстані розмір мінімальної пенсії вищий, ніж прожитковий мінімум, в Україні ж прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність дорівнює мінімальній пенсії. Наразі вона становить 1 934 гривні.

Зверніть увагу! При цьому в Казахстані існує поняття мінімального розміру державної базової пенсійної виплати, який становить 19 450 тенге або 1 220 гривень. Ці виплати отримують люди, які мають менше, ніж 10 років трудового стажу.

А от різниця між середніми пенсіями Казахстану та України доволі суттєва. В той час як казахи наприкінці року отримували в середньому 99 726 тенге або майже 6 300 гривень, українські пенсіонери отримували в середньому 3 915 гривень, повідомляє ПФУ.

Вихід на пенсію

В Україні чоловіки та жінки виходять на пенсії однаково – у 60 років, за умови відповідного стажу. В Казахстані чоловіки виходять на пенсію пізніше – у 63 роки. А жінки поки виходять на пенсію, досягнувши 60 років та 6 місяців. Але цей вік планують також збільшити до 63 років до 2027 року.

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Важливо! Більш пізній вихід на пенсію в Казахстані частково обґрунтований тривалістю життя, адже очікувана тривалість життя там майже 74 роки, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

ВВП на душу населення

Зазвичай ВВП на душу населення – один з показників, який добре показує рівень життя. В Казахстані за 2020 рік ВВП на душу населення становив 9 122 долари, а в Україні – 3 727 доларів, за даними Світового банку. Проте той факт, що цей показник в Казахстані утричі більший, ніж в Україні, не свідчить про настільки ж краще життя. Казахстан багата на ресурси країни, але все багатство сконцентроване в руках невеликого відсотка населення.



Економічні показники України на Казахстану у 2022 році / Інфографіка 24 каналу

Економіка Казахстану

ВВП

У 2020 році номінальний ВВП Казахстану становив 171,08 мільярда доларів, а України – 155,5 мільярда доларів, за даними Світового банку. Тож економіка Казахстану за цим показником потужніша за економіку України.

Зверніть увагу! Головними торговельними партнерами Казахстану є Китай та Росія. А головними експортними товарами є нафта (56,8%) та газ (5,84%), за даними OEC.

Що не так з економікою Казахстану

У Казахстану є все, щоб стати дуже багатою країною з високим рівнем життя: величезні поклади нафти, газу, урану та інших важливих ресурсів і вдале географічне розташування між Європою та Азією. Казахстан довгий час вважався однією з найуспішніших країн колишнього СРСР в Центральній Азії. Він розвивався швидше за своїх сусідів і залучав іноземні інвестиції.

Але плоди цього ресурсного багатства збирають переважно наближені до влади люди та купка олігархів. Після того, як Казахстан здобув незалежність у 1991 році, наближені до влади особи приватизували собі природні ресурси, на яких багатіли всі ці роки. Згідно зі звітом KPMG 2019 року, лише 162 людини в Казахстані володіють понад 50% загального багатства країни. У Казахстані є п’ять мільярдерів зі списку Forbes. Усі вони заробили у гірничовидобувному або банківському секторах.

Ця система прийняття рішень продовжує відповідати інтересам відносно невеликої групи гравців, незалежно від того, чи враховуються інтереси цих осіб прямо чи через їхні компанії,

– пишуть дослідники Саймон Коммандер і Рута Прієскієніте з IZA Institute of Labor Economics.

Відтак рівень життя у країні на доволі низькому рівні, процвітає корупція – Казахстан посідає 94 місце в індексі сприйняття корупції Transparency International (Україна на 117 місці). Тож незадоволеність серед населення зростала. І підвищення цін на газ удвічі за ніч лише стало тією іскрою, яке запалило вже й так готове до цього населення.

У Світовому банку виділили 4 пріоритети для Казахстану, щоб рухатися у правильному напрямку:

Диверсифікація економічної бази шляхом підвищення конкурентоспроможності невидобувних секторів, у тому числі шляхом реформ у фінансовому секторі. Обмеження великої ролі державних підприємств, посилення конкуренції та створення рівних умов для приватного сектора. Покращення якості та прогресивності державних витрат для подолання нерівності. Зміцнення інститутів державного сектору та посилення верховенства права для залучення вкрай необхідних інвестицій у невидобувний сектор.

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