Грузія привернула увагу світу через багатотисячні протести через ймовірну фальсифікацію на виборах. Який рівень життя в громадян країни, яка, як і Україна, має радянське минуле та зазнала військової агресії з боку Росії?

Грузія не є членом ЄС, але асоційованим членом стала раніше за Україну. У матеріалі 24 каналу ми порівняли зарплати, пенсії та ВВП грузинів та українців.

Цікаво Чи багатші вірмени за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП

Рівень життя в Грузії

Зарплати

У Грузі існує поняття мінімальної зарплати, але воно застаріле і на нього не варто зважати. У 2020 мінімальна зарплата в Грузії залишається незмінною ось уже понад 20 років – 20 грузинських ларі для державного сектору, як повідомляє сайт countryeconomy.com. Це 172 гривні. Для приватного сектору мінімалка встановлена на рівні 130 ларі тобто 1 115 гривень. В Україні мінімальна зарплата має значення і наразі становить 5 тисяч гривень. З 1 січня її планують підняти до 6 тисяч.

Середня зарплата грузинів у другому кварталі 2020 року становила 1 150 ларі, згідно з офіційними даними Geostat. Це майже 9 900 українських гривень або 350 доларів. Українці в аналогічний період в середньому отримували 10 850 гривень. У вересні середня зарплата склала майже 12 тисяч гривень, за даними Держстату. Тож українські зарплати вищі за грузинські.

Пенсії

В Грузії підняли пенсії цього року. Мінімальна пенсія для тих, хто досягнув пенсійного віку, становить 220 грузинських ларі. Це 1 890 гривень. Пенсіонери, яким 70 і більше років, отримують 250 ларі (2 150 гривень). А ті, які живуть у високогірних селах, отримують 300 ларі (2 570 гривень). Такі дані повідомляє видання Agenda.ge з посиланням на держбюджет.

В Україні мінімальні пенсії трохи нижчі – 1 712 гривень. З грудня їх підвищать до 1 769 гривень. Пенсіонери, які досягли 80 років, отримують доплату в 500 гривень щомісяця. Українські пенсіонери в середньому отримують 3 394 гривні, за даними ПФУ.

Тож попри вищі зарплати, Україна платить пенсіонерам трохи менше, ніж Грузія.

Із серії Чи багатші азербайджанці за українців: порівняння зарплат, пенсій та ВВП

Вихід на пенсію

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії у 2021 році однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. В Грузії є різниця: жінки виходять на пенсію у 60, а чоловіки у 65 років.

Більш пізній вихід на пенсію в Грузії частково обгрунтований тривалістю життя, адже очікувана тривалість життя там понад 74,2 року, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

Прожитковий мінімум

Прожитковий мінімум у Грузії для людини, яка працює, у вересні склав 184 ларі за даними Geostat. Це близько 1 580 гривень. Прожитковий мінімум в Україні для працездатної особи – 2 197 гривень, що на 40% більше.

Цікаво, що у Грузії мінімальна пенсія вища за прожитковий мінімум, а в Україні – нижча.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Грузії за 2019 рік ВВП на душу населення становив 4 289 доларів, а в Україні – 3 660 доларів. Частково вищий ВВП на душу населення в Грузії пов’язаний з тим, що населення там в 11 разів менше.

Зверніть увагу Наскільки поляки багатші за українців: рівень зарплати, пенсії та ВВП

Економіка Грузії

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Грузії становив 17,74 мільярда доларів, а України – 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56 позицію у світі, за даними Світового банку. Тож економіка Україна в 9 разів потужніша за економіку Грузії.

Імпорт / експорт

Головними торговельними партнерами Грузії є Росія, Азербайджан, Туреччина та Китай. Україна також важливий для Грузії партнер, входячи в п’ятірку країн, де Грузія купує найбільше товарів та послуг.

Грузія експортує до України 4,44% своїх товарів та послуг. Натомість імпортує з України – 5,29%. Для України Грузія не є настільки важливим партнером, адже за імпортом та експортом не потрапила навіть у топ-30.

Чому економіка Грузії слабка

Як показало опитування Міжнародного республіканського інституту, грузини в переважній більшості називають економічні проблеми, які їх турбують. Майже 70% респондентів назвали важливою проблемою "безробіття". Ще 45% грузин звернули увагу на вартість життя та високі ціни. А кожного п’ятого турбує бідність.

В опитування взяли участь 1 500 респондентів. Результати репрезентативні для повнолітніх грузинів. Похибка не перевищує 2,5%. Респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей.

Як розвивалася економіка Грузії за часів незалежності:

Економічна катастрофа . У період з 1991 по 1994 роки паритет купівельної спроможності в Грузії впав більш ніж у два рази. Forbes прирівнюють економічну ситуацію Грузії до ситуації поствоєнної Німеччини. Серед причин такої економічної катастрофи називають громадянську війну, війну за територіальну цілісність Грузії, корупцію, злочинність, повну відсутність інформації про ринкову економіку, гіперінфляцію та енергетичну кризу.



. У період з 1991 по 1994 роки паритет купівельної спроможності в Грузії впав більш ніж у два рази. Forbes прирівнюють економічну ситуацію Грузії до ситуації поствоєнної Німеччини. Серед причин такої економічної катастрофи називають громадянську війну, війну за територіальну цілісність Грузії, корупцію, злочинність, повну відсутність інформації про ринкову економіку, гіперінфляцію та енергетичну кризу. Ознаки пробудження . Економічна ситуація в Грузії почала покращуватися з 1995 року. У країні провели грошову реформу, “народився” грузинський ларі, чим вдалося приборкати гіперінфляцію. Країна почала активніше вмикатися в ринкову економіку.



. Економічна ситуація в Грузії почала покращуватися з 1995 року. У країні провели грошову реформу, “народився” грузинський ларі, чим вдалося приборкати гіперінфляцію. Країна почала активніше вмикатися в ринкову економіку. Азійська фінансова криза , яка розпочалася наприкінці ХХ століття, особливо завдала шкоди країнам Східної Азії, зокрема Росії. Грузія, чия економіка на той час була сильно залежна від Росії, також постраждала. Темпи росту ВВП впали, а національна валюта девальвувала.



, яка розпочалася наприкінці ХХ століття, особливо завдала шкоди країнам Східної Азії, зокрема Росії. Грузія, чия економіка на той час була сильно залежна від Росії, також постраждала. Темпи росту ВВП впали, а національна валюта девальвувала. Прискорення економічного зростання. Грузія розвиває торгівлю та агропромисловість, а темпи росту ВВП у 2003 сягнули понад 11%. Але це не завадило грузинам провести мирну Трояндову революцію проти корупції та змусити піти у відставку президента.

Цікаво Чи багатші білоруси за українців: рівень зарплати, пенсії та ВВП