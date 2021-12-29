Як зросте зарплата для освітян

Кабмін встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти з 1 січня наступного року. Зауважимо, що у переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для левової частки вчителів зарплата не зміниться

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Зарплата на 10% зросте для:

педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;

педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;

педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;

педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу. Для кого передбачені вищі підвищення На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.

підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу. На 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).

у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах). На 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках. Доплата за класне керівництво Для вчителів 1 – 4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти на 20% від окладу,

у закладах загальної середньої освіти на 20% від окладу, Вчителям у 5 – 11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти – 25%,

у закладах загальної середньої освіти – 25%, Викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 20%.

(професійно-технічної) освіти – 20%. Також постановою визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт. Важливо! Після набуття чинності з 1 січня 2022 року постанова припиняє на рік дію постанову уряду Гройсмана № 822, згідно з якою мінімальний рівень посадового окладу освітян повинен бути не менше 3,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

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