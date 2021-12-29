Як зросте зарплата для освітян
Кабмін встановив розмір підвищень посадових окладів працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти з 1 січня наступного року. Зауважимо, що у переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі закладів загальної середньої освіти. Тож для левової частки вчителів зарплата не зміниться
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Зарплата на 10% зросте для:
- педагогічних працівників, діяльність яких безпосередньо пов’язана з освітнім процесом, у закладах спеціалізованої освіти;
- педагогічних працівників у гімназіях, ліцеях, колегіумах, гімназіях-інтернатах, ліцеях-інтернатах, колегіумах-інтернатах;
- педагогічних працівників у вищих професійно-технічних училищах;
- педагогічних працівників у закладах освіти інтернатного типу.
Для кого передбачені вищі підвищення
- На 20% підвищуються оклади педагогічним працівникам, у закладах дошкільної освіти компенсуючого типу.
- На 25% у спеціальних закладах загальної середньої освіти (спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах).
- На 30% у спеціалізованих будинках дитини, дитячих будинках.
Доплата за класне керівництво
- Для вчителів 1 – 4 та підготовчих класів у закладах загальної середньої освіти на 20% від окладу,
- Вчителям у 5 – 11 (12) класах у закладах загальної середньої освіти – 25%,
- Викладачам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 20%.
- Також постановою визначений розмір доплати за перевірку навчальних робіт.
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