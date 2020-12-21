Болгарія – одна з найслабших країн ЄС в економічному плані. Проте зарплати та пенсії її громадян суттєво відрізняються від українських.

Болгарія ось уже 13 років є членом ЄС. Наскільки членство допомогло країні, яка також була країною-сателітом СРСР. У матеріалі Економіки 24 ми порівняли зарплати, пенсії та ВВП болгарів та українців.

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Рівень життя в Болгарії

Зарплати

Мінімальна зарплата в Болгарії – 610 болгарських левів, це приблизно понад 10 600 гривень. Але з 1 січня 2021 року зарплату піднімуть до 650 левів (11 350 гривень). В Україні мінімалка відчутно нижча – наразі це 5 тисяч, а з 1 січня в бюджеті-2021 передбачили мінімальну зарплату на рівні 6 тисяч гривень. Та це все одно майже вдвічі менше.

Середня зарплата в Болгарії у 2020 була на рівні 1 317 левів за даними Національного статистичного інституту Болгарії. Це приблизно 23 тисячі гривень. В Україні в жовтні в середньому отримували 12 174 гривень. Цікаво, що українська середня зарплата більш схожа до "мінімалки" в Болгарії, ніж до їхніх середніх виплат.

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Пенсії

В останній місяць 2020 року болгари отримують мінімальну пенсію розміром 250 левів, але з 2021 року її піднімуть до 300 болгарських левів. Це майже 5 250 гривень. Українські пенсіонери отримують втричі менше – 1 769 гривень і наступне підвищення відбудеться лише у липні. Середні пенсії в Україні також нижчі за мінімальні у Болгарії.

Вихід на пенсію

В Україні чоловіки та жінки виходитимуть на пенсії у 2021 році однаково – в 60 років. Наразі чоловіки виходять в 60, а жінки в 59 років і 6 місяців. В Болгарії є різниця: жінки виходять на пенсію у 61,5 роки, а чоловіки у 64 роки та 3 місяці. Щороку пенсійний вік піднімають допоки у 2037 не досягнуть 65 років для чоловіків та жінок.

Більш пізній вихід на пенсію в Болгарії частково обгрунтований тривалістю життя, адже очікувана тривалість життя там 75,5 років, тоді як в Україні – 72,5 роки. Про це свідчать дані worldometers.info.

ВВП на душу населення

ВВП на душу населення – один з показників, який показує рівень життя. В Болгарії за 2019 рік ВВП на душу населення становив 24 789 доларів, а в Україні – 3 660 доларів. Частково вищий ВВП на душу населення в Болгарії пов’язаний з тим, що населення там в 6 разів менше.

Економіка Болгарії

ВВП

У 2019 номінальний ВВП Болгарії становив 68,56 мільярда доларів, а України – 153,78 мільярда доларів, що ставить її на 56 позицію у світі, за даними Світового банку. Тож економіка Україна в понад 2 рази потужніша за економіку Болгарії.

Імпорт / експорт

Головними торговельними партнерами Болгарії є Німеччина, яка посідає перше місце в експорті та імпорті. Болгарія також активно торгує з Італією, Румунією, Туреччиною. Варто відзначити залежність Болгарії від російського газу.

Болгарія імпортує з України 1,44% товарів та послуг, а експортує – 0,69%. Тож Україна є торговельним партнером Болгарії, але не входить до числа головних.

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Чому економіка Болгарії слабка

Попри те, що по рівню життя в Болгарії кращі показники, ніж в Україні, це одна з найслабших країн Європейського Союзу.

За останні три десятиліття Болгарія зазнала значних змін, йдеться в огляді Світового банку. Вона перетворилася із високоцентралізованої планової економіки на відкриту ринкову економіку, країну із середнім рівнем доходу і зрештою країною-членом Європейського Союзу.

Початок цього переходу був для Болгарії таким же важким, як і для України: повільна економічна перебудова, висока заборгованість та численні реформи. З певними проблемами, але Болгарія розвивалася, а вступ у ЄС у 2007 обіцяв дати той економічний поштовх, якого країні не вистачало.

Проте криза 2008 року суттєво відкинула економіку Болгарії у часі. Країна оговтувалася кілька років до другого удару – політична нестабільність у 2013-2014 роках також вдарила по економіці.

Пандемія коронавірусу також затягує економіку Болгарії в рецесію у 2020 році. Бідність, за прогнозами, збільшиться з огляду на втрату робочих місць та можливий негативний вплив зростання заробітної плати.

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Очікують, що криза збільшить розрив між бідними та багатими у Болгарії через те, що бідні більш вразливі як у фінансовому плані, так і у доступі до медичної системи.

У пояснювальній записці до Індексу економічної свободи автори зазначають: щоб економіка Болгарії розвивалася, необхідно активніше впроваджувати реформи, а також боротися з корупцією та неефективністю судової гілки влади.

Тож Україна і Болгарія мають не лише схоже минуле у вигляді радянської спадщини, але й схожі проблеми тепер, які стримують країни у розвитку.