Так вважає економіст Василь Фурман. Про це він сказав 24 каналу.

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Він вважає, що саме тому зараз потрібно максимально допомагати бізнесу. Бо це робочі місця, зайнятість та зарплати людей. Це допоможе Україні максимально швидко подолати цей величезний виклик.

Ба більше, робота НБУ під час війни у 2014 та 2022 роках сильно змінилась. Економіст порівняв ці події.

Зараз дії НБУ є настільки професійними, швидкими. Так, гривня трохи послабилась. Але те, що ми спостерігали у 2014 – 2015 роках – не дай бог таке пережити ще раз,

– зауважив Фурман.

Економіст додав, що протягом цих 8 років вдалося провести складну реформацію банківської системи.

Він також наголосив, що Національний банку України зараз все робить правильно. Тому рішення про збільшення облікової ставки до 25% є правильним рішенням.

Що таке облікова ставка? Це один із інструментів монетарної політики, за допомогою якого Національний банк України встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

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