Запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ учетверо менше, ніж за графіком

На складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня запаси вугілля становлять 701,3 тисячі тонни. Це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня.

Кількість запасів і далі зменшується

25 жовтня на складах мало б бути понад 2,9 мільйона тонн вугілля. Це затверджено у графіку Міністерства енергетики.

Важливо Є проблеми, – Герус про запаси вугілля в Україні

Так, фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Зауважимо, 18 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ становили 752,9 тисячі тонн. Це було на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня.



Запаси вугілля в Україні / Скриншот

Що відомо про проблему у вугільній промисловості

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, ситуація із запасом вугілля в Україні є ще складнішою, ніж з газом. Він пояснив, що першочергово вугілля в Україні поставляється з внутрішніх джерел – державних та приватних шахт. Крім того, його отримують з імпортного напрямку морем та залізницею.

Про погіршення ситуації говорили й в Укренерго. Так, на початку жовтня теплоелектростанції мали у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено у графіку.