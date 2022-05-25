Про це розповіла гендиректорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на її виступ на засіданні Ради Безпеки ООН.

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Скільки людей можуть залишитись без їжі

За словами експертки, війна в Україні справді є лише однією з причин. Зокрема, однією з причин обірвання ланцюжків постачання є й заборона експорту пшениці, про яку нещодавно оголосила Індія.

Менкер підкреслила, що навіть при закінченні війни Росії проти України, проблема нікуди не зникне. Тому назріла потреба зважених і рішучих дій всієї світової спільноти.

Прямо скажу, російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підкинуло хмизу у вогонь, який давно тлів. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, засвідчила крихкість наших ланцюжків постачання,

– підкреслила глава Gro Intelligence.

У зоні продовольчих ризиків опинилися понад 400 мільйонів людей. Тобто можуть невдовзі опинитися без їжі майже пів мільярда жителів планети.

Поточні зміни цін на сільськогосподарську продукцію вже вкрай сильно вплинули на деякі країни – знищення ВВП від 3 до 5%. Найбільш постраждалими є країни в таких регіонах:

Північна Африка;

Близький Схід;

Африканський ріг;

Західна і Центральна Азія.

Такої критично ситуації у світі ще не було

Сара Менкер під час виступу зазначила, що зараз становище значно важче, ніж було навіть під час кризи 2007 і 2008 років. На це вплинула також і засуха в багатьох регіонах.

Наразі спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який коли-небудь бачив світ, в той час як доступ до добрив сильно обмежений, а посуха в регіонах, де вирощують пшеницю, є найбільш екстремальною за останні 20 років,

– зазначила експертка.

Також Менкер додала, що це стосується не лише пшениці. Аналогічні проблеми є із запасами кукурудзи та інших зернових.

Думка експерта – як війна впливає на спричинення голоду у світі: дивіться відео