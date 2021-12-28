Запаси вугілля на ТЕС у грудні

Запаси вугілля на ТЕС цьогоріч у 1,7 раза менші, ніж роком раніше. Торік вони становили 832,2 тисячі тонн (за період з 28 грудня 2020 року проти 28 грудня 2021 року).

З 20 по 28 грудня вони збільшились на 16,6 тисячі тонн (на 3,6%) – до 482,2 тисячі тонн, згідно з даними Міненергетики.

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Зверніть увагу! Загалом із початку грудня запаси на складах збільшилися на 24,2% або на 93,9 тисячі тонн.

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Нагадаємо! 17 грудня ще два судна з вугіллям прибули в Україну з США та Колумбії. Ця партія важить приблизно 131 тисячу тонн загалом.

Навіщо Україні вугілля Українці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. Для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

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