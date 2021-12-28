Запаси вугілля на ТЕС у грудні
- Запаси вугілля на ТЕС цьогоріч у 1,7 раза менші, ніж роком раніше. Торік вони становили 832,2 тисячі тонн (за період з 28 грудня 2020 року проти 28 грудня 2021 року).
- З 20 по 28 грудня вони збільшились на 16,6 тисячі тонн (на 3,6%) – до 482,2 тисячі тонн, згідно з даними Міненергетики.
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Запаси вугілля в Україні: основні новини
- За інформацією Міненерго, перед початком сезону запасів вугілля було в 4 рази менше за норму.
- Експерти прогнозували віялові відключення світла, у зв'язку з такою ситуацією.
- Служба безпеки України попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям.
- Денис Шмигаль заявив, що вугілля Україні вистачить, щоб пройти опалювальний сезон.