Запаси вугілля на ТЕС за тиждень знизились на 5,3%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України в період з 14 по 21 лютого 2022 року зменшилися на 5,3%. Проте вони у 2,3 раза більші, ніж роком раніше.

Запаси вугілля на ТЕС

З 14 по 21 лютого цього року запаси вугілля на ТЕС зменшились на 39,2 тисячі тонн, або на 5,3%. Згідно з даними Міністерства енергетики вони складають 697,4 тисячі тонн.

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Від початку 2022 року запаси зросли в 1,6 раза.

За рік запаси вугілля зросли у 2,3 раза, станом на 22 лютого 2021 року обсяг складав лише 301,1 тисячі тонн проти 697,4 тисячі тонн.

Постачання вугілля на склади ГК ТЕС

Постачання вугілля на склади ГК ТЕС України в січні 2022 року збільшилися на 8%, або на 148,2 тисячі тонн. Якщо порівнювати з груднем 2021 року – до 1,99 тисячі тонн.

Постачання імпортного вугілля становили 643,4 тисячі тонн (+1,6 рази), вугілля українського видобутку на – 1,35 тисячі тонн (-6,5%).

Чому Україні потрібне вугілля Люди більше споживають електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

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