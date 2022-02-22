Запаси вугілля на ТЕС

З 14 по 21 лютого цього року запаси вугілля на ТЕС зменшились на 39,2 тисячі тонн, або на 5,3%. Згідно з даними Міністерства енергетики вони складають 697,4 тисячі тонн.

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Від початку 2022 року запаси зросли в 1,6 раза.

За рік запаси вугілля зросли у 2,3 раза, станом на 22 лютого 2021 року обсяг складав лише 301,1 тисячі тонн проти 697,4 тисячі тонн.

Постачання вугілля на склади ГК ТЕС

Постачання вугілля на склади ГК ТЕС України в січні 2022 року збільшилися на 8%, або на 148,2 тисячі тонн. Якщо порівнювати з груднем 2021 року – до 1,99 тисячі тонн.

Постачання імпортного вугілля становили 643,4 тисячі тонн (+1,6 рази), вугілля українського видобутку на – 1,35 тисячі тонн (-6,5%).

Нагадаємо! 14 січня 2022 року, вперше під час цього осінньо – зимового періоду, обсяги запасів вугілля перевищили показники минулого року. Мовиться про 734,1 тисячі тонн проти 711,1 тисячі тонн торік. Більше про це, читайте тут.

Чому Україні потрібне вугілля Люди більше споживають електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля.

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