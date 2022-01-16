Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому сезоні перевищили минулорічні запаси
Джерело:телеграм Андрія Геруса
Запаси вугілля під час цього осінньо-зимового періоду вперше перевищили показники минулого року. Мовиться про понад 700 тисяч тонн вугілля.
Відповідну інформацію оприлюднив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Такі дані станом на 14 січня 2021 року.
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Запаси вугілля перевищили показники 2020 року
Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тисячі тонн (мовиться про вугілля – 24 канал). Рік тому запаси складали 711,1 тисячі тонн,
– написав Герус.
Посадовець пояснив, що з початку зими 2021 – 2022 року запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% – тобто на 248 тисяч тонн. Андрій герус розповів, що одними із головних факторів динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком:
- 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден;
- компанія "Центренерго" – 4 судна із енергетичним вугіллям.
А також цьому сприяв імпорт електроенергії та вищий рівень генерації "Енергоатомом. Це дозволяло заощаджувати вугілля.
Андрій Герус запевнив, що станом на 14 січня працювали 14 з 15 блоків атомних електростанцій, що несли навантаження 12 045 мегават. Він також відзначив, що у 2020 році в роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 мегават.
Останні новини про запаси вугілля в Україні
- У ЗМІ поширювалась інформація про брак вугілля для осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років.
- У грудні 2021 року Служба безпеки України попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям. Відповідні документи опублікувало "Дзеркало тижня". У них мовилось, що Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.
- Згодом прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вугілля Україні вистачить, щоб пройти опалюювальний сезон.
- Перша партія вугілля прибула у листопаді 2021 року, ще дві – 17 грудня. Загалом Володимир Зеленський у листопаді говорив, що прибуде 7 суден з вугіллям.
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Повний текст публікації Андрія Геруса
У п'ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 на складах знаходилося 734,1 тисячі тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тисячі тонн.
З початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тисяч тон. Одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля.
Станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 мегават. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 мегават.