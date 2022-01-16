Відповідну інформацію оприлюднив глава Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. Такі дані станом на 14 січня 2021 року.

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Запаси вугілля перевищили показники 2020 року

Станом на 14 січня 2022 року на складах знаходилося 734,1 тисячі тонн (мовиться про вугілля – 24 канал). Рік тому запаси складали 711,1 тисячі тонн,

– написав Герус.

Посадовець пояснив, що з початку зими 2021 – 2022 року запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% – тобто на 248 тисяч тонн. Андрій герус розповів, що одними із головних факторів динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком:

14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден;

компанія "Центренерго" – 4 судна із енергетичним вугіллям.

А також цьому сприяв імпорт електроенергії та вищий рівень генерації "Енергоатомом. Це дозволяло заощаджувати вугілля.

Андрій Герус запевнив, що станом на 14 січня працювали 14 з 15 блоків атомних електростанцій, що несли навантаження 12 045 мегават. Він також відзначив, що у 2020 році в роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 мегават.

Останні новини про запаси вугілля в Україні

У ЗМІ поширювалась інформація про брак вугілля для осінньо-зимового періоду 2021 – 2022 років.

У грудні 2021 року Служба безпеки України попередила уряд про критичну ситуацію з вугіллям. Відповідні документи опублікувало "Дзеркало тижня". У них мовилось, що Україна за крок від зупинки теплогенеруючих підприємств, які забезпечують опаленням цілі регіони через критично низькі запаси вугілля.

Згодом прем'єр Денис Шмигаль заявив, що вугілля Україні вистачить, щоб пройти опалюювальний сезон.

Перша партія вугілля прибула у листопаді 2021 року, ще дві – 17 грудня. Загалом Володимир Зеленський у листопаді говорив, що прибуде 7 суден з вугіллям.

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Повний текст публікації Андрія Геруса

У п'ятницю 14 січня запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ вперше у цьому ОЗП перевищили запаси вугілля на таку ж дату минулого року. Станом на 14 січня 2022 на складах знаходилося 734,1 тисячі тонн. Рік тому запаси складали 711,1 тисячі тонн.

З початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тисяч тон. Одними із головних факторів такої динаміки став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком: станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго 4 судна із енергетичним вугіллям. А також імпорт електроенергії та вищий рівень генерації Енергоатомом, що дозволяло заощаджувати вугілля.

Станом на 14 січня у роботі знаходилося 14 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 12 045 мегават. Рік тому у роботі були 9 із 15 блоків АЕС, які несли навантаження 9 650 мегават.