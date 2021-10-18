Так, як свідчать дані Міненерго, запасів на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня.

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За планом запасів мало б бути більше

Відповідно до затвердженого міністерством плану, 18 жовтня на складах мало б бути 2,896 мільйона тонн вугілля.

Відтак наразі фактичні запаси менші від планових у 3,8 раза.

Зверніть увагу! Міненергетики планувало зобов'язати виробників електроенергії з вугілля припиняти виробництво, якщо запаси на складах будуть нижче, ніж гарантований рівень.



Запаси вугілля / Фото Міненерго

Про проблему говорили ще раніше

В Укренерго вже заявляли про погіршення ситуації із накопиченням вугілля. На початку жовтня теплоелектростанції мали у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено у графіку.

Середньодобові витрати вугілля перевищували поставки. Протягом 10 днів спалювання в середньому за день становило 61,8 тисячі тонн, а поставки – 49,7 тисячі тонн.

Щоправда, акцентували також на зростанні виробництва "зеленої" (+69,1%) та атомної (+0,7%) електроенергії.