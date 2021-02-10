Запаси вугілля на ТЕС падають: вже майже вдвічі менші за мінімальну норму

Джерело:"Укренерго"
Проблема з браком вугілля на складах українських ТЕС залишається актуальною, запаси палива продовжують падати. Відповідні показники вже на 43% менші ніж мінімальна норма.
Загалом від листопада 2020 року запаси вугілля на складах теплових електростанцій України зменшилися аж у 6,5 раза.
Зверніть увагу Вже 10 енергоблоків на українських ТЕС – в аварійному стані
Станом на 8 лютого, на складах ТЕС зберігають 384,4 тисячі тонн вугілля всіх марок. Зауважимо, що ще 31 січня ці запаси сягали 436,8 тисячі тонн.Зверніть увагу! Майже 50% запасів палива, а саме 188 тисяч тонн, зосереджено лише на двох теплоелектростанціях – Луганській та Слов'янській.
На початку лютого у НКРЕКП повідомили про критичну ситуацію через брак вугілля. Там попередили, що через це стабільна робота енергоблоків ТЕС – під загрозою.
Там заявили, що усіма можливими методами забезпечуватимуть балансування енергосистеми та дбатимуть про безпеки. Особливо на тлі похолодання з 8 по 20 лютого. Наприклад:
Ще один крок, який дозволяє частково компенсувати дефіцит потужностей на ТЕС та АЕС в Україні, це імпорт електроенергії у період пікового навантаження.
Аварійних або ж так званих віялових відключень в "Укренерго" не прогнозують. Так називають тимчасові відключення електропостачання споживачів.