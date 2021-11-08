Обсяг запасів вугілля ТЕС

Як зменшились обсяги вугілля на ТЕС у місячному еквіваленті

За останній тиждень запаси знизились на 63,5 тисячі тонн, або на 11,7%.

Станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тисячі тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тисячі тонн.

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Як знизились обсяги запасу вугілля за місяць

За період з 8 жовтня по 8 листопада запаси на складах ТЕС скоротились на 236,7 тисячі тонн, або на 33,1%

ТЕС, де найменший обсяг вугілля станом на 8 листопада

Придніпровська ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" – 8,4 тисячі тонн,

Ладижинська ТЕС "ДТЕК Західенерго" – 11,6 тисячі тонн,

Вуглегірської ТЕС "Центренерго" – 18,3 тисячі тонн.

Важливо! Росія з 1 листопада й сама припинила експортувати енергетичне вугілля Україні.

Чому Україні потрібне вугілля

До зими Україна повинна була підготувати 3 мільйони тонн вугілля до початку опалювального сезону. Однак як бачимо нині обсяги на ТЕС знизились до менше, ніж 500 тисячі тонн. Україні потрібні достатні обсяги вугілля потрібні, щоб забезпечити населення електроенергією та уникнути віялових відключень.

Річ у тім, що Українці споживають більше електроенергії вранці, коли збираються на роботу, та ввечері, коли з неї повертаються. Забезпечувати такі пікові стрибки у споживанні може лише ТЕС і ТЕЦ, адже вони мають змогу швидко збільшувати та зменшувати генерацію електроенергії на відміну від АЕС. А для роботи ТЕС і ТЕЦ потрібне вугілля, котре нині в недостатньому обсязі.

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Тож, якщо Україна не вирішить проблему з дефіцитом вугілля, то почергові від'єднання від електромережі (віялові відключення) можуть стати для українців реальністю. Оскільки їх мета – обмеження навантаження на енергосистему.