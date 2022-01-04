Запаси газу в підземних сховищах скоротились на майже 2,5 мільярди кубометрів за місяць

Запаси природного газу у підземних сховищах скоротились на 23,5 мільярди кубометрів станом на 1 січня 2022 року проти грудня торік. Скільки залишилось на початок року, читайте далі.

Запаси газу на початок 2022 року

Станом на 1 січня 2022 запаси природного газу у підземних сховищах (ПСГ) України становили 13,5 мільярдів кубометрів газу. Пресслужба "Укртрансгазу" підкреслила, що таких обсягів достатньо для проходження опалювального сезону.

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Відбір газу зі сховищ

, що у минулому сезоні відбору 2020 року – 2021 року створені запаси газу в українських ПСГ були нетипово високими, у порівнянні із показниками останнього десятиріччя.

Протягом грудня поточного року з українських ПСГ було відібрано 2,5 мільярди кубометрів природного газу. Цей показник на 10,7% нижчий ніж у грудні минулого року. Усього від початку сезону відбору 2021 року – 2022 року з українських ПСГ відібрано 5,2 мільярда кубометрів газу.

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Зберігання природного газу в Україні станом на 1 січня 2022 року / Інфографіка "Укртрансгаз"

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