Як навчитись заощаджувати за допомогою короткострокових фінансових цілей

Правильне формування короткострокових цілей – перший крок до фінансової грамотності та вміння накопичувати й примножувати власний капітал. Як почати заощаджувати вже зараз, читайте на Економіка 24.

Що таке короткострокові цілі

Короткострокові цілі – це те, що ми плануємо досягти у найближчий перспективі й для реалізації яких заощаджуємо. Наприклад, через один, або три місяці ви хочете купити собі новий телефон, велосипед чи поїхати у подорож.

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До того ж, розбивши довгострокову ціль, на декілька короткострокових ми здатні краще зрозуміти як нам слід діяти в майбутньому, а досягнення маленьких результатів на шляху до цілі може стати нашим мотиватором.

Саме за допомогою короткострокових цілей ми можемо в майбутньому навчитись:

правильно формувати довгострокові фінансові цілі,

навчитись накопичувати на фінансові цілі та заощаджувати,

наростити фінансову подушку.

Як навчитись заощаджувати

Складіть бюджет

Найперший крок до правильного формування короткострокових цілей – регулярне ведення бюджету. Ви можете скористатись мобільними додатками, що будуть контролювати ваші щоденні витрати, або ж записувати їх самостійно у записник.

Важливою частиною ведення бюджету буде аналіз ваших витрат вкінці місяця. Саме за допомогою нього ви зрозумієте які витрати можливо мінімізувати та на чому реально заощадити. Тож в кінці місяця зберіть всі ваші чеки та проаналізуйте, що вам заважає почати заощаджувати.

Почніть заощаджувати

Короткострокові цілі самі по собі не вимагають від вас жорсткої економії. Адже разом з ними ви лише вчитесь фінансовій грамотності. Тож почніть випрацьовувати у собі звичку відкладати 10% від ваших доходів. Саме ці 10% й стануть вашим накопиченням для реалізації поставленої мети.

Якщо вам важко втриматись від того, щоб не витратити усе одразу, тоді варто вдатись до наступної схеми:

Спершу сплатіть усі регулярні рахунки: комунальні платежі, орендну плату за житло тощо. Відкладіть одразу 10%. Ви можете переказувати кошти одразу на конкретний рахунок з якого зможете зняти накопичену суму лише через певний період. Решту суми розділити на кількість днів, що залишилась до вашої наступної зарплатні.

Фінансова подушка безпеки

Також ви можете кожного місяця класти певну суму на рахунок під відсотки. Таким чином, через деякий час, ви примножите власні накопичення, не докладаючи при цьому ніяких зусиль.

Мати фінансову подушку – бути впевненим у завтрашньому дні. Саме тому її формування повинне бути у вас в пріоритеті поряд з вашими фінансовими цілями. Тож візьміть за звичку з доходу відкладати ще зайвих 5 – 10%.

Для початку можете поставити собі ціль, що розмір ваших накопичень повинен бути, як три місячних доходи. Тоді ви не будете перейматись, що вас завтра можуть звільнити й ви опинитесь у боргах. Адже у вас буде достатньо часу, аби знайти нову роботу, живучи у звичному ритмі.