Як навчитись заощаджувати за допомогою короткострокових фінансових цілей
Правильне формування короткострокових цілей – перший крок до фінансової грамотності та вміння накопичувати й примножувати власний капітал. Як почати заощаджувати вже зараз, читайте на Економіка 24.
Джерело:24 канал
Що таке короткострокові цілі
Короткострокові цілі – це те, що ми плануємо досягти у найближчий перспективі й для реалізації яких заощаджуємо. Наприклад, через один, або три місяці ви хочете купити собі новий телефон, велосипед чи поїхати у подорож.
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До того ж розбивши довгострокову ціль на декілька короткострокових ми здатні краще зрозуміти як нам слід діяти в майбутньому, а досягнення маленьких результатів на шляху до цілі може стати нашим мотиватором.
Саме за допомогою короткострокових цілей ми можемо в майбутньому навчитись:
- правильно формувати довгострокові фінансові цілі,
- навчитись накопичувати на фінансові цілі та заощаджувати,
- наростити фінансову подушку.
Як навчитись заощаджувати
Складіть бюджет
Найперший крок до правильного формування короткострокових цілей – регулярне ведення бюджету. Ви можете скористатись мобільними додатками, що будуть контролювати ваші щоденні витрати, або ж записувати їх самостійно у записник.
Важливою частиною ведення бюджету буде аналіз ваших витрат вкінці місяця. Саме за допомогою нього ви зрозумієте які витрати можливо мінімізувати та на чому реально заощадити. Тож в кінці місяця зберіть всі ваші чеки та проаналізуйте, що вам заважає почати заощаджувати.
Почніть заощаджувати
Короткострокові цілі самі по собі не вимагають від вас жорсткої економії. Адже разом з ними ви лише вчитесь фінансовій грамотності. Тож почніть випрацьовувати у собі звичку відкладати 10% від ваших доходів. Саме ці 10% й стануть вашим накопиченням для реалізації поставленої мети.
Якщо вам важко втриматись від того, щоб не витратити усе одразу, тоді варто вдатись до наступної схеми:
- Спершу сплатіть усі регулярні рахунки: комунальні платежі, орендну плату за житло тощо.
- Відкладіть одразу 10%. Ви можете переказувати кошти одразу на конкретний рахунок з якого зможете зняти накопичену суму лише через певний період.
- Решту суми розділити на кількість днів, що залишилась до вашої наступної зарплатні.
Фінансова подушка безпеки
Мати фінансову подушку – бути впевненим у завтрашньому дні. Саме тому її формування повинне бути у вас в пріоритеті поряд з вашими фінансовими цілями. Тож візьміть за звичку з доходу відкладати ще зайвих 5 – 10%.
Для початку можете поставити собі ціль, що розмір ваших накопичень повинен бути, як три місячних доходи. Тоді ви не будете перейматись, що вас завтра можуть звільнити й ви опинитесь у боргах. Адже у вас буде достатньо часу, аби знайти нову роботу, живучи у звичному ритмі.
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