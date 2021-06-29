Почніть з малого

Одразу почати накопичувати, якщо ви цього ніколи раніше не робили може бути досить складно. Навіть якихось 10 чи 20% вам може здаватись досить великою сумою. Саме тому слід почати з чогось зовсім незначного. Наприклад, 3 чи 5% від місячного доходу. Ви можете поступово почати збільшувати цей відсоток, коли звикнете щомісяця відкладати певну суму.

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Попросіть "допомоги" у банку

Досить часто, багато з нас не може почати накопичувати через слабку силу волі. Відтак, ви відкладаєте певну суму на початку місяця, як тільки отримали зарплату, а вкінці витрачаєте ці гроші на якісь імпульсивні покупки чи свої забаганки.

Якщо ви впізнали себе у цій ситуації, то радимо відкрити депозитний рахунок у банку якому довіряєте. Досить часто на таких рахунках може бути умова, що гроші з нього можна буде зняти лише через певний проміжок часу. Також ви можете налаштувати автоматичний переказ коштів, щоб 100% не зійти зі своєї стежки, котра приведе вас до досягнення фінансової цілі

Продовжуйте виплачувати кредит

Якщо у вас був кредит у банку, але ви вже його виплатили, то продовжуйте щомісяця відкладати цю суму. По-перше, ви вже звикли жити без неї, а по-друге, таким чином ви по швидше почнете накопичувати. Такий метод лежить в основі методу снігової кулі, котрий придумав американський фінансовий експерт Девід Рамсі.

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Бонусів та премій – не існує

Момент, який допоможе вам випрацювати звичку заощаджувати – забути про премії та бонуси на роботі, а також про якийсь разовий підробіток. Тобто, коли ви отримали черговий грошовий бонус на роботі чи якусь премію до зарплати, то одразу відкладіть його. Те саме стосується й коштів, які отримали завдяки підробітку.

Адже, загалом, ви цілком можете прожити без цієї суми, бо зовсім не розраховували на неї. Саме тому, такий дохід доцільно буде розцінювати як додатковий внесок до ваших заощаджень.

Метод конвертів

Загалом є два методи, як за допомогою уявних конвертів можливо почати заощаджувати. Один про форму ведення бюджету, а інший більше схожий на гру.

Ведення бюджету

Для того, щоб почати вести бюджет за допомогою методу конвертів вам потрібно визначити категорії на які ви витрачаєте щомісяця, до прикладу: їжа, одяг, кредит, оренда квартири, накопичення тощо. Потім розкласти ваш дохід по конвертах, проте пам'ятати кілька важливих правил.

Брати гроші з конверта для покриття витрат в іншій категорії не можна, бо у такому випадку втрачається весь сенс. Якщо у вас в одному з конвертів залишились гроші то варто їх покласти в кінці місяця до конверта з накопиченнями. Якщо у вас в одній зі сфер витрат передчасно закінчились кошти, то варто зробити перерахунок ваших витрат в кінці місяця, щоб план витрат був більш ефективним.

Ігровий метод, що допоможе почати накопичувати

Як тільки ви отримаєте зарплатню, то одразу поділіть її на дві частини й живіть так, ніби іншої частини не існує. Також намагайтесь жити більш економно, щоб відкладеної суми вистачило, як на довше. Потім, коли гроші закінчаться, знову поділіть відкладену половину зарплати на дві частини й вважайте, що це останні гроші до наступної зарплатні.

Мета такої фінансової гри – залишити у конверті як найбільше. Ви можете запропонувати також зіграти вашій колезі на роботі, або другу у цю гру й подивитись кому вдасться залишити у конверті більшу суму. Якщо у вас різний розмір зарплати, то можете вирахувати у відсотковому свіввідношенні й визначити хто заощадив більший відсоток.

Варто пам'ятати, що на початку вам може не вистачати коштів і ви будете досить часто робити перерозподіл фінансів у своїх уявних конвертах. Проте такі системи допоможуть вам випрацювати самодисципліну та раціонально розпоряджатись власними фінансами.

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Введіть власну систему оподаткування

Почати оподатковувати власні витрати та покупки ще один шлях до заощадження в ігровій формі. Тобто ви можете самі для себе визначити який відсоток уявного податку ви будете сплачувати самі собі за власні покупки. Таким чином ви кожного дня будете маленькими кроками наближати себе до фінансової мети, заради котрої вирішили накопичувати.

Не кажіть собі "ні" у всьому

Вміти заощаджувати – безумовно корисна звичка. Однак досить часто, у гонитві за накопиченням, якомога більшої суми, ми починаємо себе занадто обмежувати, через що, потім можуть бути зриви та, загалом, стресова ситуація. Саме тому, слід підходити до накопичень з розумом й намагатись відкладати таку суму без якої ви могли б цілком вести звичний ритм життя.