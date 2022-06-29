Мовиться про сотні мільярдів: Україна наполягатиме на конфіскації заморожених російських активів

Російські окупанти завдали Україні колосальних збитків. Уряд нашої держави вимагатиме конфіскації усіх заморожених активів країни-терористки, які після перемоги скерують на відбудову та виплати компенсацій постраждалим.

Про це під час засідання Кабміну 28 червня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Воно відбулося у День Конституції України.

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Україна не зупиниться, доки не переможе

Шмигаль зауважив, що кожен державний символ України тепер наповнений новими сенсами та переживаннями – і гімн, і прапор, і Конституція, і незалежність.

"Ми боремося за наше минуле і наше майбутнє. Як і написано в нашій Конституції, Україна є і буде незалежною, суверенною, демократичною та правовою державою. Як і написано в нашій Конституції, ми будемо рухатися на Захід до повноправного членства в Європейському Союзі", – додав прем'єр.

Він наголосив, що життя українців залишатимуться найвищою цінністю, а захист нашої держави, її суверенітету та територіальної цілісності – найважливішим завданням для всього народу.

І ми не зупинимося, допоки не переможемо. Ми відбудуємо нашу країну і зробимо її дійсно величною, але шрами від цієї війни залишаться назавжди як нагадування про високу ціну, яку ми платимо за нашу незалежність, за наші права та за нашу Конституцію,

– зауважив Шмигаль.

Він додав, що Росія та її терористичні війська 27 червня вкотре завдали ударів по цивільній інфраструктурі у Кременчуку, Харкові, Лисичанську, Миколаєві та Очакові. Внаслідок ворожих атак десятки мирних жителів загинули або зазнали поранень.

"Росія показала, що вона – країна-моральний банкрут. І якщо її остаточний моральний дефолт стався 24 лютого, то вчора стався дефолт і фінансовий. Вперше за останні 100 років, до речі. Дефолт Росії – це лише один з елементів економічної та фінансової катастрофи, яка очікує державу-терористку", – наголосив прем'єр.

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Україна наполягатиме на конфіскації усіх заморожених російських активів

Шмигаль нагадав заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна продовжуватиме переконувати партнерів, аби вони визнали Росію державою-спонсоркою тероризму. Також триває робота, щоб її остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.

"FATF має внести Росію до "чорного списку" організацій, що не дозволить Росії уникати санкцій та продовжувати вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі. Ще один крок у напрямку покарання агресора – це конфіскація всіх без винятку російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого. Мова йде про сотні мільярдів доларів", – зазначив прем'єр.

За його словами, український уряд зробить усе, щоб ці заморожені гроші якнайшвидше спрямувати на допомогу українцям та відбудову держави після війни. Зокрема, у Канаді вже набули чинності поправки до спеціалізованого закону, які передбачають можливість конфіскації російських активів та використання їх для підтримки України.

"Два місяці тому ми про це говорили у Вашингтоні із віцепрем'єр-міністром Христею Фріланд, і зараз ми вдячні канадському уряду за цей важливий жест допомоги Україні. Уряд залучає до цієї надважливої роботи найкращих українських та світових юристів", – наголосив Шмигаль.

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Російські активи підуть у Фонд відбудови України

Прем'єр додав, що 28 червня внесуть зміни до документа, який визначає порядок захисту інтересів України в міжнародних судах, а також визначать повноваження Мін'юсту і Міністерства закордонних справ.

Україна пропонує укласти міжнародний договір, який дозволяє використовувати золото-валютні резерви Росії для виплати компенсацій постраждалим від її вторгнення. Наші країни-партнери зможуть його підписати та запустити процедуру конфіскації російських активів,

– зазначив Шмигаль.

Також український уряд пропонує створити Фонд, куди підуть орієнтовно 300 мільярдів доларів російських активів. Завдяки йому виплачуватимуть компенсації та відбудовуватимуть Україну після перемоги.

"Ми залишимо Росії можливість самим сплатити репарації на користь України, але це навряд чи можливо. Тому ми підемо шляхом конфіскації їхніх активів та майна. Те саме стосується і конфіскації всіх російських активів в Україні", – наголосив прем'єр.

Шмигаль підсумував, що все зроблять за процедурою, щоб потім не виникли жодні питання у жодному міжнародному арбітражі. Адже за Україною – правда, і наш народ розуміє за що воює.

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