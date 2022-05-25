Замість російської: ОАЕ вперше за 2 роки відправили нафту Європі
25 травня 2022 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Багато європейських покупців почали відмовлятися від російської нафти після вторгнення Росії в Україну. Через це на ринок зайшли Об’єднані Арабські Емірати.
ОАЕ почали відправляти рідкісні вантажі нафти в Європу. Про це свідчать дані відстеження танкера.
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Нафта з ОАЕ пливе в Європу
Нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий компанією TotalEnergies SA, пливе до Нідерландів з вантажем близько 1 мільйона барелів еміратської нафти на борту.
Ця ж компанія також везе нафту з ОАЕ на супертанкері до Єгипту. В Bloomberg припускають, що і ця партія опиниться в Європі. Ймовірно, її доставлять трубопроводом до середземноморського порту Сіді Керір, а звідти зберуть до Європи.Цікаво! Востаннє ОАЕ відправляв нафту до Європи у травні 2020 року через кризу на нафтовому ринку внаслідок пандемії COVID-19.
Що відомо про нафтову залежність Європи
- До повномасштабної війни Росія була найбільшим імпортером нафти Європи. У 2020 році країна-агресорка забезпечувала понад чверть імпорту нафти, пише Reuters.
- Тепер багато європейських компаній відмовляються співпрацювати з Росією, і ці вантажі прямують до Азії – переважно до Китаю та Індії.
- Але навіть зі зменшенням експорту Росія заробляє ще більше завдяки рекордному росту цін на нафту. За нафтові долари Росія фінансує війну проти України.
- ЄС вже тижнями розглядає нафтове ембарго проти Росії. Але рішення досі не можуть прийняти, бо його блокує Угорщина. Мовляв, їй це економічно невигідно.
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