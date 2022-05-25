ОАЕ почали відправляти рідкісні вантажі нафти в Європу. Про це свідчать дані відстеження танкера.

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Нафта з ОАЕ пливе в Європу

Нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий компанією TotalEnergies SA, пливе до Нідерландів з вантажем близько 1 мільйона барелів еміратської нафти на борту.

Ця ж компанія також везе нафту з ОАЕ на супертанкері до Єгипту. В Bloomberg припускають, що і ця партія опиниться в Європі. Ймовірно, її доставлять трубопроводом до середземноморського порту Сіді Керір, а звідти зберуть до Європи.

Цікаво! Востаннє ОАЕ відправляв нафту до Європи у травні 2020 року через кризу на нафтовому ринку внаслідок пандемії COVID-19.

Що відомо про нафтову залежність Європи

До повномасштабної війни Росія була найбільшим імпортером нафти Європи. У 2020 році країна-агресорка забезпечувала понад чверть імпорту нафти, пише Reuters.

Тепер багато європейських компаній відмовляються співпрацювати з Росією, і ці вантажі прямують до Азії – переважно до Китаю та Індії.

Але навіть зі зменшенням експорту Росія заробляє ще більше завдяки рекордному росту цін на нафту. За нафтові долари Росія фінансує війну проти України.

ЄС вже тижнями розглядає нафтове ембарго проти Росії. Але рішення досі не можуть прийняти, бо його блокує Угорщина. Мовляв, їй це економічно невигідно.

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