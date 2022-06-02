Байден каже, що зараз Європа з Америкою міркують про те, щоб купити російську нафту, але за нижчою ціною, ніж на ринку. Про це пише CNN 1 червня.

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Купівля російської нафти за нижчою ціною

Європа вирішила, що вона збирається ще більше згортати закупівлю російської нафти. Але багато міркують про те, що можна зробити, щоб, можливо, навіть придбати нафту навіть за обмежену суму, нижчу за ринкову,

– каже президент США.

Він висловив думку, що Росія може продати нафту за нижчою ціною. Адже на країну-агресора тисне багато санкцій. Однак це станеться не найближчим часом.

Зараз багато чого відбувається, але ідея, що ми зможемо натиснути перемикач і знизити вартість бензину, навряд чи в найближчій перспективі,

– додав Байден.

Нафта у світі подорожчала після ембарго

Після схвалення 6-го пакета санкцій проти Росії ціна на нафту у світі зросла.

Липневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали майже на 3,5% до 119,16 долара за барель. Про це свідчать дані Finance!Yahoo. У певний момент ціна досягла 12-тижневого максимуму.

Липневі ф'ючерси на нафту Brent подорожчали на 3,58% до 123,70 долара.

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