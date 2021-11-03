Замість метрів кубічних – енергетичні одиниці: в Україні змінять систему обліку газу

Верховна Рада ухвалила перехід України на європейські стандарти обліку газу. Тепер замість кубометрів блакитне паливо рахуватимуть в енергетичних одиницях.

Відповідний проєкт закону №2553 на позачерговому засіданні, яке відбулося 2 листопада, підтримали 250 народних депутатів.

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У пояснювальній записці до документа йдеться, що в Україні та країнах ЄС діють різні підходи до обліку природного газу. В нас облік ведеться у кубічних метрах, у них – в одиницях енергії.

Через це виникають адміністративні труднощі під час оформлення імпортованого природного газу з держав Європейського Союзу або його закачування до газосховищ у режимі митного складу.

Облік природного газу в енергетичних одиницях є об'єктивнішим.

Він також забезпечує коректне й справедливе ціноутворення;

Окрім цього, полегшує складання енергетичного балансу підприємств.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі.

Ще що про це відомо

На енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Кабмін має ухвалити перехід на розрахунки в одиницях енергії на всіх етапах проходження газу.

Норми про облік газу в енергетичних одиницях почнуть працювати з 1 травня 2022 року.

Що зміниться для українців У платіжках вказуватимуться дані, скільки спожито і в кубометрах, і в одиниці виміру кіловат-година. Люди зможуть не платити за неякісний газ або платити його меншу вартість.



Нововведення дозволить громадянам змінювати постачальника газу легше – не будуть потрібні довідки від попередньої компанії, і зміна буде можлива навіть при наявності боргу.



Тепер котельні Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків будуть прирівняні до підприємств теплокомуненерго, відповідно отримуватимуть газ за ціною 7,42 гривні.



НКРЕКП матиме право встановити тариф для постачальника останньої надії, відповідно близько 600 тисяч домогосподарств зможуть отримувати за ціною не 16 гривень, а 7,96 гривні.

При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.