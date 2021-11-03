Відповідний проєкт закону №2553 на позачерговому засіданні, яке відбулося 2 листопада, підтримали 250 народних депутатів.

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У пояснювальній записці до документа йдеться, що в Україні та країнах ЄС діють різні підходи до обліку природного газу. В нас облік ведеться у кубічних метрах, у них – в одиницях енергії.

Через це виникають адміністративні труднощі під час оформлення імпортованого природного газу з держав Європейського Союзу або його закачування до газосховищ у режимі митного складу.

Облік природного газу в енергетичних одиницях є об'єктивнішим.

Він також забезпечує коректне й справедливе ціноутворення;

Окрім цього, полегшує складання енергетичного балансу підприємств.

Підрахунок обсягів газу в енергетичних одиницях використовується майже в усьому світі.

Зверніть увагу! При підрахунку газу в кубометрах не враховується калорійність палива, через що в деяких регіонах на ті самі цілі може знадобитися різний обсяг.

Ще що про це відомо

На енергоодиниці платити доведеться лише за кількість спожитої енергії, а не за обсяг газу.

Кабмін має ухвалити перехід на розрахунки в одиницях енергії на всіх етапах проходження газу.

Норми про облік газу в енергетичних одиницях почнуть працювати з 1 травня 2022 року.