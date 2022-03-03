Залізна завіса вже опустилася, – наближений до Путіна мільярдер Дерипаска

Все більше людей у Росії починають розуміти, у яке становище їх завів Путін. Із закликом припинити війну виступив і мільярдер Дерипаска, який вважається наближеним Путіна.

Свою позицію Олег Дерипаска висловив на Красноярському економічному форумі. За його словами, Росія ще з такими викликами не стикалася.

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Залізна завіса вже опустилася. Мене дуже просять це не казати, але я за мир. За три тижні стане зрозуміло, що буде з банками. Подивимося хто залишиться від наших партнерів. Думаю, ми дуже здивуємось, скільки їх залишилося. Їх можна буде перерахувати по пальцях руки,

– заявив мільярдер.

Він додав, що це не 2014 рік. Зараз економічна ситуація в Росії набагато гірша і "пересидіти" не вдасться. Мільярдер закликав завершувати цей держкапіталізм.

Нагадаємо, що через ниций напад Росії на Україну наші міжнародні партнери наклали потужні економічні санкції проти агресора. Щобільше санкції продовжаться – з 12 березня 7 великих російських банків відключать від системи SWIFT.

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