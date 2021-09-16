Залізли у борги: Укрзалізниця може випустити додаткові євробонди на 200 мільйонів доларів
Джерело:"Новое время"
Укрзалізниця може випустити облігації на суму близько 200 мільйонів доларів для фінансування капітальних витрат. Для цього залучать зовнішню позику.
За даними ЗМІ, для супроводу випуску єврооблігацій закуплять аудиторські послуги компанії Ernst & Young. Вони коштуватимуть понад 3 мільйони гривень.
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Компанія Ernst & Young супроводжувала попереднє розміщення євробондів УЗ. Випуск планують здійснити за параметрами основного випуску влітку 2021 року.
Заява УЗ
Пресслужба УЗ розповіла, що наразі питання перебуває на погодженні. Фінальне рішення ухвалить наглядова рада.
Водночас спершу вона має вивчити усі можливі та вигідні для компанії варіанти залучення грошей.
Зазначені послуги надаватимуться та будуть оплачені Укрзалізницею лише у разі прийняття остаточного рішення щодо випуску єврооблігацій,
– мовиться у повідомленні.
Масштабні збитки УЗ
- За перше півріччя 2021 року УЗ повідомила про 1,4 мільярда гривень сукупних чистих збитків. Це сталося через суттєве зменшення обсягів перевезень.
- Також станом на літо цього року підприємство має 39,1 мільярда гривень кредитів перед банками.
- Упродовж 2020 року УЗ зафіксувала збитки у розмірі 11,4 мільярда гривень.