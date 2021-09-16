За даними ЗМІ, для супроводу випуску єврооблігацій закуплять аудиторські послуги компанії Ernst & Young. Вони коштуватимуть понад 3 мільйони гривень.

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Компанія Ernst & Young супроводжувала попереднє розміщення євробондів УЗ. Випуск планують здійснити за параметрами основного випуску влітку 2021 року.

Заява УЗ

Пресслужба УЗ розповіла, що наразі питання перебуває на погодженні. Фінальне рішення ухвалить наглядова рада.

Водночас спершу вона має вивчити усі можливі та вигідні для компанії варіанти залучення грошей.

Зазначені послуги надаватимуться та будуть оплачені Укрзалізницею лише у разі прийняття остаточного рішення щодо випуску єврооблігацій,

– мовиться у повідомленні.

Масштабні збитки УЗ