Залишаться лише жигулі: BMW, Honda, Mazda та інші припинили постачати свої авто в Росію
Джерело:The Wall Street Journal
Німецький автовиробник BMW припинив експорт транспортних засобів до Росії. А також зупинив збірку автомобілів на заводі в Калінінграді.
Своє рішення компанія обгрунтувала агресією Росії проти України.
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Ми засуджуємо агресію проти України і з великим занепокоєнням і тривогою стежимо за розвитком подій. У зв’язку з нинішньою геополітичною ситуацією ми припинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок
– сказав представник BMW.
Важливо, що це не перша автомобільна компанія, яка вирішила покинути ринок країни-агресора. Відповідні заяви також зробили Audi, Mercedes, Citroen, General MotorsVolkswagen, Ford та Land Rover.
Японські Honda та Mazda теж припиняють експорт авто, мотоциклів та комплектуючих до Росії.