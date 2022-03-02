Залишаться лише жигулі: BMW, Honda, Mazda та інші припинили постачати свої авто в Росію

Німецький автовиробник BMW припинив експорт транспортних засобів до Росії. А також зупинив збірку автомобілів на заводі в Калінінграді.

Своє рішення компанія обгрунтувала агресією Росії проти України.

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Ми засуджуємо агресію проти України і з великим занепокоєнням і тривогою стежимо за розвитком подій. У зв’язку з нинішньою геополітичною ситуацією ми припинимо наше місцеве виробництво та експорт на російський ринок

– сказав представник BMW.

Важливо, що це не перша автомобільна компанія, яка вирішила покинути ринок країни-агресора. Відповідні заяви також зробили Audi, Mercedes, Citroen, General MotorsVolkswagen, Ford та Land Rover.

Японські Honda та Mazda теж припиняють експорт авто, мотоциклів та комплектуючих до Росії.

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