Чи втратить Україна кредит від Євросоюзу через проблеми з МВФ: Червінська розповіла про зв'язок

Віцепрезидентка Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Тереза Червінська розповіла наскільки важлива для ЄІБ співпраця України з МВФ та чи пов'язані з цим умови надання кредитів від ЄІБ.

Залежність між ЄІБ та МВФ

Пані Червінської стверджує, що рішення про фінансування ЄІБ не є взаємозалежним з тим чи співпрацює Україна з МВФ чи ні. Зі слів віцепрезидентки, часто міжнародні фінансові інституції, такі як: Світовий банк, Міжнародний валютний фонд, тощо, фінансують певні проєкти у різних сферах, співпрацюючи разом.

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"Європейський інвестиційний банк – це інституція Європейського союзу, яка працює в Україні для реалізації політики ЄС, кредити ЄІБ не мають прямої залежності від співпраці України з МВФ, проте тісно пов’язані з пріоритетами об'єднаної Європи", – наголосила Червінська.

Варто зазначити, що умови на яких пропонує пакети макрофінансової допомоги ЄС для України досить схожі на ті, що вимагає МВФ.

Якщо МВФ буде незадоволений тим, як Україна виконує певні умови, ЄС, найімовірніше ЄІБ, також буде незадоволений, і це вплине на рішення європейських інституцій,

– прокоментувала Червінська.

Тому, на практиці, через те, що вимоги МВФ та ЄС подібні, то фактично взаємозалежність між кредитами ЄІБ та співпрацею України з МВФ дійсно існує.