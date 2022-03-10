Голова Національного банку Кирило Шевченко наголосив, що з початку війни курс гривні зафіксували на рівні 24 лютого 2022 року.

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Експерт каже, що курс після закінчення війни залежатиме від дуже багатьох параметрів, тому прогнозувати зараз курс неможливо.

Але можу підтвердити, що після нормалізації ситуації повноцінну роботу валютного ринку буде відновлено в найкоротші терміни. Водночас валютні обмеження, запроваджені у воєнний період, будуть скасовані,

– заявив Шевченко.

За його словами, як тільки запрацюють ринкові монетарні інструменти, НБУ у разі виникнення дисбалансів зможе повернутися до згладжування курсових коливань та стабілізації ситуації на ринку.

Для цього НБУ має достатній запас міжнародних резервів – 27,7 мільярда доларів станом на 7 березня 2022 року.

До слова, збитки від руйнувань через повномасштабну війну РФ вже складають щонайменше 100 мільярдів доларів. До того ж, через бойові дії повністю зупинилися більше половини українських підприємств.

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