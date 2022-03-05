Свою подяку висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму англомовному зверненні. Але закликав збільшити тиск на Росію і посилити український захист. Адже війна триває.

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Ми захищаємо не тільки Україну, але і європейську безпеку і той світовий порядок, який ми знаємо. Ми українські дипломати продовжуємо працювати над цим,

– заявив Кулеба.

Україна вимагає нового пакету санкцій проти Росії. Вчора, 4 березня, наш міністр на засідання міністрів закордонних справ НАТО озвучив санкції, які варто ввести проти Росії:

відключення Сбербанку від системи SWIFT;

закриття європейських портів для російських суден;

закриття доступу Росії до криптовалют;

припинення купівлі російської нафти;

Російська нафта сьогодні пахне українською кров'ю. Купуючи її, ви фінансуєте російські військові злочини. Ви не можете купити трохи нафти і бути трохи поступливими до цих злочинів,

– наголосив міністр.

Кулеба також подякував компаніям, які перестали працювати в Росії та з Росією. Таких вже 113 компаній. "Кожен долар чи євро, зароблений в Росії, просочений кров'ю українських чоловіків, жінок і дітей", – сказав Кулеба.

Крім того, міністр закликав НАТО закрити небо над Україною. Нагадаємо, після вчорашнього засідання НАТО вирішило не допомагати Україні ні в небі, ні на землі.

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