Законопроєкт про зміни до Податкового кодексу розглянуть за особливою процедурою

5 жовтня 2021 , 14:44
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Джерело:

Верховна Рада

Парламент ухвалив рішення про застосування особливої процедури розгляду до законопроєкту №5600. Документ стосується внесення змін до Податкового кодексі щодо забезпечення збланасованості бюджетних надходжень.

За спецпроцедурою законопроєкт розглядатимуть у другому читанні. Таке рішення нардепи ухвалили під час засідання 5 жовтня.

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Про що мовиться у законопроєкті №5600

Мовиться про вдосконалення деяких положень Податкового кодексу. Мовиться про ту частину, яка стосується:

  • загальних питань адміністрування податків,
  • податків на прибуток підприємств,
  • доходи фізичних осіб,
  • додану вартість,
  • акцизного та екологічного податків,
  • рентної плати,
  • плати за землю,
  • умов перебування на спрощеній системі оподаткування.
Зверніть увагу! Особлива процедура дозволяє скороти час розгляду поправок в залі. Окремі фракції можуть наполягати всього на 5 поправках, а кожен нардеп – лише на одній.

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У першому читанні законопроєкт ухвалили у липні 2021 року

Зазначимо, що у першому читанні законопроєкт №5600 ухвалили ще у липні 2021 року. До другого читання до нього внесли понад 11 тисяч правок.

Автор: Ірина Пундор