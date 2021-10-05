За спецпроцедурою законопроєкт розглядатимуть у другому читанні. Таке рішення нардепи ухвалили під час засідання 5 жовтня.

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Про що мовиться у законопроєкті №5600

Мовиться про вдосконалення деяких положень Податкового кодексу. Мовиться про ту частину, яка стосується:

загальних питань адміністрування податків,

податків на прибуток підприємств,

доходи фізичних осіб,

додану вартість,

акцизного та екологічного податків,

рентної плати,

плати за землю,

умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Зверніть увагу! Особлива процедура дозволяє скороти час розгляду поправок в залі. Окремі фракції можуть наполягати всього на 5 поправках, а кожен нардеп – лише на одній.

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У першому читанні законопроєкт ухвалили у липні 2021 року

Зазначимо, що у першому читанні законопроєкт №5600 ухвалили ще у липні 2021 року. До другого читання до нього внесли понад 11 тисяч правок.