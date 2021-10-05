За спецпроцедурою законопроєкт розглядатимуть у другому читанні. Таке рішення нардепи ухвалили під час засідання 5 жовтня.
Раніше "Просимо, щоб депутати вгамувалися": у Раді підприємців звернулися до парламенту через податки
Про що мовиться у законопроєкті №5600
Мовиться про вдосконалення деяких положень Податкового кодексу. Мовиться про ту частину, яка стосується:
- загальних питань адміністрування податків,
- податків на прибуток підприємств,
- доходи фізичних осіб,
- додану вартість,
- акцизного та екологічного податків,
- рентної плати,
- плати за землю,
- умов перебування на спрощеній системі оподаткування.
Читайте також Підстав немає, – Гетманцев виступив проти сплати податків щомісяця
У першому читанні законопроєкт ухвалили у липні 2021 року
Зазначимо, що у першому читанні законопроєкт №5600 ухвалили ще у липні 2021 року. До другого читання до нього внесли понад 11 тисяч правок.