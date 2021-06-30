Нові податки

Для юридичних осіб

Наразі ПДВ у розмірі 20% сплачує забудовник і цей податок включений у ціну на первинному ринку. При наступних продажах, тобто на вторинному ринку, сплачувати ПДВ не потрібно.

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Проте це можуть змінити: юридичним особам доведеться сплачувати ПДВ при продажі нерухомості на вторинному ринку кожного разу, доки власником не стане фізична особа.

Для фізичних осіб

Наразі українець, який володів квартирою принаймні 3 роки, може продати її, сплативши 2% від вартості: 1% до Пенсійного фонду і ще 1% мита з покупця та продавця. При продажі другої та наступних об’єктів нерухомості потрібно додатково сплатити 5% ПДФО та 1,5% військового збору.

Якщо законопроєкт приймуть, то з першої квартири чи будинку й надалі сплачуватимуть 2%, з другої додаткові 5% + 1,5%, а от з третьої додаткова ставка сягатиме 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Що буде з цінами

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, у коментарі 24 каналу розповів, що у випадку прийняття закону ціни на нерухомість зростуть.

Якщо припустити, що запропоновані зміни запрацюють, то велика ймовірність, що до цього моменту забудовники будуть змушені підвищити ціни на 20% + зростаючі витрати в собівартості будівництва,

– переконаний експерт.



Ціни на житло можуть суттєво підстрибнути / Фото Unsplash

Юрій Піта додає, що житло на первинному ринку не стане більш доступним, а навпаки цілком ймовірно, що з новими податками стартові ціни збільшаться мінімум на 3-5%.

При зростанні вартості квартир на первинному ринку на 20%, вартість об'єктів на вторинному ринку може збільшиться, залежно від самого об'єкта, як мінімум, на 10-15%,

– прогнозує Юрій Піта.

Чому підвищують податки

Рівність серед підприємців

"Антиахметівський" законопроєкт має на меті закрити прогалини у Податковому кодексі, які дозволяли великому бізнесу не платити податки в Україні, пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Такі нововведення спрямовані на суб'єктів господарювання, які мають бізнес з перепродажу квартир на вторинному ринку і створюють неконкурентні умови для забудовників, оскільки не сплачують ПДВ,

– відповіли ЕП в Мінфіні.

На думку авторів законопроєкту, він створить рівні умови для бізнесу на різних ринках, зокрема й на ринку нерухомості.

Наповнення бюджету

Від запровадження змін Міністерство фінансів розраховує додатково щорічно отримувати близько 3 мільярдів гривень:

2,3 мільярда гривень від сплати ПДВ юридичними особами;

0,6 мільярда гривень від сплати ПДФО.

Проте законодавці можуть досягти зовсім іншого результату. Економісти та експерти з нерухомості очікують, що підвищення податків змусить деяких інвесторів піти з ринку або ж за підвищення податків платитимуть не підприємці, а покупці.

Підґрунтя для чергового закону

Експерт Юрій Піта частково пов’язує появу таких податкових змін з тим, що на цю мить готується ґрунт для прийняття іншого і дуже важливого законопроєкту № 5091 про захист прав інвесторів. Згідно з цим документом, ще не готове житло стає об'єктом нерухомості, а інвестори отримують права власності на "непобудовані квартири".

Природно на тлі рівних прав різна податкове навантаження при придбанні вже готового і споруджуваного житла на первинному ринку була б колізією. Тому мотив податкових змін відповідає цілям і задачам законопроєкту №5091,

– пояснює президент Асоціації фахівців з нерухомості України.

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Наслідки підвищення податків

Стагнація на ринку нерухомості

Юрій Піта пояснює, що на ринку нерухомості працюють інвестори, так звані рантьє. Вони купують нерухомість за найбільш вигідними цінами на котловані і продають на завершальному етапі будівництва, коли ризики недобудови мінімальні, але при цьому об'єкт ще не введений в експлуатацію. На цьому вони заробляють в середньому 35 – 40% (іноді 40 – 50%).



Інвестори стимулюють ринок нерухомості / Фото Unsplash

Якщо введуть податок у розмірі 18% ПДФО + 1,5% військового збору на третю та наступну квартири, то ці рантьє, або підвищать ціни і таким чином попит впаде, або зменшать кількість операцій, щоб сплачувати менше податків.

Якщо мета – не дати можливість отримати надприбуток, то логічно було б встановити випадки, при яких стягується 18% податку, наприклад, якщо це стосується продажу однією фізособою квартир в багатоквартирних будинках або котеджів на одній земельній ділянці,

– переконаний Юрій Піта.

Ріст цін

За останні 2 роки ціни на нерухомість зросли на 24%, підрахували журналісти 24 каналу на основі статистики domik.ua. Підняття податків може лиш прискорити цей тренд.

Нові схеми будівництва

Старша юристка юрфірми Asters Вікторія Демиденко в коментарі ЕП розповіла, що законопроєкт може спровокувати перегляд схем будівництва з метою податкової оптимізації. Інші співрозмовники видання навели такі приклади:

Забудовники почнуть продавати квартири не через договір купівлі-продажу, а через розподіл пайової участі в будівництві – так, ніби люди самі збудували для себе.



Використовуватимуть цільові облігації – коли купуються не квадратні метри житла, а цінні папери, до яких прив'язані ці квадратні метри. З облігацій ПДВ не сплачується.

Відтак підвищення податків може нашкодити ринку нерухомості та не дати бажаного результату з наповнення бюджету та вирівнювання умов для всіх учасників ринку. Податки слід підвищувати поступово. Наприклад, брокер RE/MAX Central в Україні Валерій Захаров в коментарі ЕП запропонував, що в перший рік можна ввести ПДВ у розмірі 3 – 5%, а потім щороку його підвищувати на 1 – 3%.

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Що ще передбачає "антиахметівський" законопроєкт: коротко