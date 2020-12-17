Верховна Рада у другому читанні підтримала законопроєкт про "інвестиційних нянь". Його автором є президент Володимир Зеленський. В Офісі Президента пояснили, як працюватиме цей закон та на що можуть розраховувати інвестори.

В Офісі Президента привітали ухвалення Верховною Радою президентського закону. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

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В ОП додали, що закон про держпідтримку інвестиційних проєктів допоможе відновити інвестиційну активність в Україні після кризового 2020 року.

Закон про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями дозволяє Україні запровадити конкурентні з країнами-сусідами умови для стимулювання залучення як внутрішніх, так і міжнародних інвесторів,

– пояснила заступниця керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

За її словами, в ОП очікують, що цим інструментом скористаються як внутрішні українські інвестори, які хочуть чи розширювати виробництво чи будувати нові проєкт, так і іноземні.

Які можливості відкриває новий закон

Державною підтримкою можуть скористатися інвестори, які ініціюють проєкти з інвестиціями від 20 мільйонів євро зі строком реалізації до 5 років та створюють нові робочі місця.

зі строком реалізації до 5 років та створюють нові робочі місця. Загальний обсяг державної підтримки для нових інвестпроєктів може становити до 30% від їхнього обсягу.

Підтримка надаватиметься підприємствам, які працюють у переробній промисловості, транспортній галузі, освіті, науковій та науково-технічній галузях; охороні здоров'я, мистецтві, культурі, спорті, туризмі та курортно-рекреаційній сфері.

Ухваленим законом передбачена спеціальна урядова уповноважена установа, що займатиметься супроводом цих інвестиційних проєктів, допомогою інвесторам від початку проєкту й протягом усього часу їхньої тривалості.

Зауважимо, що 1 грудня Рада направила на повторне друге читання законопроєкт №3760 про "інвестиційних нянь". Зокрема, у другому читання документ підтримали лише 40 нардепів, а направлення на доопрацювання – 245 нардепів.