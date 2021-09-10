Вже закінчуються гроші на субсидії: Шмигаль попросив у депутатів 12 мільярдів

На житлові субсидії для українців до кінця 2021 року не вистачає 12 мільярдів гривень. Тож Кабмін попросить, щоб з огляду на це депутати внесли зміни до дердбюджету.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 10 вересня він звернувся до парламентарів під час засідання Верховної Ради.

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Шмигаль пояснив, що Кабмін проситиме депутатів про додаткові 12 мільярдів гривень на житлові субсидії. Саме стільки потрібно за підрахунками Міністерства соціальної політики. Адже станом на початок вересня на субсидії вже використано понад 33 із 35,2 мільярда гривень.

До кінця 2021 року потрібно буде близько 12 мільярдів. Звичайно, будемо звертатися до народних депутатів і просити підтримати зміни до бюджету,

– зазначив прем'єр-міністр.

Він зауважив, що відповідні зміни будуть подані у парламент до наступного четверга, тобто до 16 вересня. Адже тих грошей, які наразі залишилися, вистачить лише до початку опалювального сезону. Тож Кабмін проситиме депутатів про підтримку, аби мати можливість виплачувати українцям субсидії до кінця року.

Змінилися правила отримання субсидій

Правила призначення житлових субсидій в Україні змінилися з 1 вересня. На них не можуть розраховувати ті, хто: має на депозитному рахунку понад 100 тисяч гривень; купує новий автомобіль, вартість якого перевищує 50 тисяч гривень; купує валюту на понад 50 тисяч гривень одноразово.

15% українців доведеться повторно подати заяву, а громадяни, які здійснили великі покупки чи мають великі суми на банківських депозитах можуть взагалі залишитися без субсидій. Втім, за словами Шмигаля, пенсіонерів це не стосуватиметься.