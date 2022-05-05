Закінчилося вугілля: одна з найбільших ТЕС України зупинила роботу

Запорізька теплова електростанція, яка є однією з найбільших в Україні, припинила працювати. Причина у нестачі вугілля.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов. Місто не може постачати вугілля через окупацію російськими військовими.

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На жаль, зупинка роботи – вимушений крок. На підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості,

– зазначив мер.

Постійні бойові дії на півдні країни, а також зруйновані мости та окремі ділянки залізниці суттєво ускладнюють логістику.

Як це вплине на мешканців

Міський голова Енергодара запевнив, що населення міста буде надалі отримувати комунальні послуги, попри зупинку роботи ТЕС. Мешканці надалі отримуватимуть електроенергію, тепло та гаряче водопостачання. Щоправда, гаряча вода може знизитися на кілька градусів.

Працівників Запорізької ТЕС тимчасово перевели на вимушений простій доки не розв'яжеться проблема із вугіллям. "Такий результат роботи "освободителей" в Енергодарі. Один з багатьох прикладів знищення і руйнування всього, до чого вони можуть дотягнутися", наголосив Орлов.

Нагадаємо, що мер Енергодара виїхав у Запоріжжя і звідти керує містом. Він зробив це для того, щоб окупанти не перешкоджали приймати важливі рішення щодо функціонування комунальних установ життєзабезпечення міста. А керівникам Запорізької АЕС окупанти не дають змоги виїхати.

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