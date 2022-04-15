Кошти від перевиконання бюджету скерують на першочергові потреби області. Про це повідомив голова ОВА Віктор Микита.

Зауважте НБУ вперше з початку війни дозволив банкам продаж готівкової валюти населенню

Показники суттєво зросли

Віктор Микита зазначив, що таким є результат ефективної роботи команди ОВА. Адже навіть у порівнянні з минулим роком показники бюджету суттєво зросли.

За три місяці до обласного бюджету надійшло 250,6 мільйона гривень, що на 9,7% більше затверджених показників. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на понад 43 мільйони гривень,

– заявив Микита.

Голова ОВА наголосив, що міцна економіка є важливою підтримкою ЗСУ. Тому влада продовжить свою роботу в цьому напрямку.

Цікаво – Латвія віддала третину оборонного бюджету Україні: дивіться відео