Порушення макростабільності, на жаль, не єдина загроза від можливого нападу ворога. Він також впливає на перспективи зростання, фінансове і зовнішнє становище України.

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Агентство заспокоює

Фахівці, попри всі загрози, дотримуються базового припущення щодо розгортання конфлікту. Вони вважають, що він не може загостритися до рівня, що ставить під загрозу загальні економічні показники.

Водночас оглядачі прогнозують, що Міжнародний валютний фонд виділить гроші Україні лише частково. Відповідно припускають, що ми отримаємо 2,2 мільярда доларів до червня за програмою SBA.

Очікують також достатнього прогресу у підтримці України від інших міжнародних фінансових організацій і доступу до зовнішніх ринків.

Ризики для економіки України

Нацбанк називав два ключових ризики для економіки України. Мовилось про військовий конфлікт з Росією, що вже призвело до тиску на валютному ринку та ціновий сплеск у світі. У НБУ пояснювали, що значна невизначеність щодо ескалації військового конфлікту може бути чинником погіршення очікувань, зокрема інфляційних. Також може позначатися у відтермінуванні інвестиційних рішень, що стримуватиме відновлення економіки.

Минулого тижня, тобто з 10 по 16 січня, гривня відчутно знецінилася і наблизилася до своєї психологічної позначки у 28 гривень за долар. Причиною вкотре став інформаційний фон щодо геополітичної ситуації.

Водночас очільник Кабміну Денис Шмигаль заявляв, що у 2022 році Україна знову має намір продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Мовиться про співпрацю після закінчення влітку програми stand-by.

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