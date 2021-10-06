Джо Байден намагатиметься посилити тиск на республіканців, щоб зупинити блокування цього процесу з їхньої сторони. Зустріч запланована у Білому домі у середу, 6 жовтня.

До теми Статус долара як світової валюти буде під загрозою, – Байден про можливий дефолт у США

Байден обговорить з компаніями загрозу дефолту за держборгом США

Видання, посилаючись на джерела, повідомило – Джо Байден зустрінеться з провідними банківськими і фінансовими лідерами країни.

Під час зустрічі Президент США намагатиметься підкреслити, що будь-яка затримка з підняттям стелі держборгу збільшує ризик дефолту,

– мовиться у повідомленні.

Видання повідомило, що одна з цілей Байдена – повпливати на республіканців, які блокують в Конгресі проєкт закону щодо підвищення ліміту державного боргу.

Зокрема на зустрічі будуть глави фінансових корпорацій і банків – Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel та інші гендиректори.

Також буде присутня глава Мінфіну США Джанет Йеллен. До речі, за словами Йеллен, у Конгресу залишилося менш ніж два тижні для ухвалення рішення з цього питання.

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