Джо Байден намагатиметься посилити тиск на республіканців, щоб зупинити блокування цього процесу з їхньої сторони. Зустріч запланована у Білому домі у середу, 6 жовтня.
До теми Статус долара як світової валюти буде під загрозою, – Байден про можливий дефолт у США
Байден обговорить з компаніями загрозу дефолту за держборгом США
Видання, посилаючись на джерела, повідомило – Джо Байден зустрінеться з провідними банківськими і фінансовими лідерами країни.
Під час зустрічі Президент США намагатиметься підкреслити, що будь-яка затримка з підняттям стелі держборгу збільшує ризик дефолту,
– мовиться у повідомленні.
Видання повідомило, що одна з цілей Байдена – повпливати на республіканців, які блокують в Конгресі проєкт закону щодо підвищення ліміту державного боргу.
Зокрема на зустрічі будуть глави фінансових корпорацій і банків – Citigroup, Bank of America, JPMorgan, Nasdaq, Deloitte, Intel та інші гендиректори.
Також буде присутня глава Мінфіну США Джанет Йеллен. До речі, за словами Йеллен, у Конгресу залишилося менш ніж два тижні для ухвалення рішення з цього питання.
Коротко про можливий дефолт у США
- 4 жовтня Джо Байден заявив, що у Штатах може статися дефолт. Це ймовірно, якщо Конгрес США не узгодить підняття стелі державного боргу.
- Відповідна ситуація поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти. Джо Байден заявив, що республіканці повинні припинити "грати в російську рулетку" з американською економікою.
- Сам Байден зауважив, що не може гарантувати того, що дефолту США за борговими зобов'язаннями не відбудеться.
- 18 жовтня Конгрес має ухвалити остаточне рішення щодо ліміту державного боргу. У Мінфіні США наголосили, якщо конгресмени не зможуть досягти консенсусу, то Федеральний резерв розгляне опцію з застосування надзвичайних заходів.